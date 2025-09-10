الرئيس سلام عرض مع بلاسخارت للمستجدات واطلع من وفد "الجماعة" على مشروع "رؤية وطن"

إستقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس- بلاسخارت، وتم البحث في الأوضاع السياسة وآخر مستجدات الجنوب.



"الجماعة"



واستقبل الرئيس سلام، وفدا من "الجماعة الاسلامية"، ضم النائب الدكتور عماد الحوت، رئيس المكتب السياسي في "الجماعة" علي ابو ياسين ووائل نجم.



ابو ياسين



بعد اللقاء، قال ابو ياسين: "تشرفنا اليوم بلقاء الرئيس سلام وناقشنا القضايا الوطنية الهامة، خصوصا في هذا الظرف الاستثنائي والحساس الذي يمر به الوطن، واكدنا ان لبنان امام فرصة ونافذة استراتيجية حقيقية لفك عزلته وجلب الاستثمارات واعادة الاعمار، وهناك مؤشرات كثيرة لهذه الفرصة، وفي نفس الوقت امام لبنان تحد استراتيجي صعب متمثل بإجرام العدو الاسرائيلي الصهيوني وعلى رأسه رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو الذي استباح كل المحظورات والحدود وقام باستباحة كل لبنان وسوريا. وبالامس رأينا ما حدث في الدوحة، هذه العملية الاجرامية المنافية لكل الاعراف والمعاهدات والقوانين الدولية، فمن الواضح ان هذا العدو ينطلق، كما قال رئيس وزرائه، بمهمة تاريخية لانشاء اسرائيل الكبرى وواضح ان لبنان في قلب هذه العاصفة وهذا التحدي، لذلك كان التمني على دولة الرئيس سلام الموازنة بين الفرصة الاستراتيجية وبين التحدي الاستراتيجي لما يخدم مصلحة لبنان وتقطيع هذا التحدي والمواجهة من دون تكاليف باهظة".



اضاف: "قدمنا لرئيس الحكومة رؤية الجماعة الاسلامية ومشروعها السياسي الذي انجزته في شهر نيسان الماضي بعنوان "رؤية وطن مشروع اصلاح وتنمية" في كل المسارات السياسية والاقتصادية الاجتماعية والقضائية والإدارية واستراتيجية الامن القومي، وكان نقاش في بعض بنودها ومساراتها".

