سلسلة لقاءات للرئيس عون

بحث رئيس الجمهورية جوزاف عون مع المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندس في عمل المديرية العامة على الأراضي اللبنانية، ولاسيما في ما يتعلّق بمتابعة الإدارات والمؤسسات العامة ومكافحة الفساد.



وعرض مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت الأوضاع الراهنة، وعمل المنظمات الدولية في لبنان، ومرحلة ما بعد التمديد لليونيفيل.



والتقى بالنائب أحمد رستم الذي أكد بعد اللقاء دعمه لمواقف رئيس الجمهورية والحكومة والخطوات المتخذة لتعزيز وحدة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اللبنانية.



وبحثا في حاجات الشمال عمومًا ومنطقة عكار خصوصًا، وأوضح النائب رستم أنه لمس من الرئيس عون كل اهتمام بعكار وضرورة تلبية متطلباتها على مختلف الأصعدة.



وأكد عون خلال لقائه وفد جمعية المدققين الداخليين أنّ المؤشرات الاقتصادية إيجابية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على مصلحة الوطن بعيدًا من المصالح الشخصية.



كما أكد خلال لقائه وفد منظمة No For Drug أنّ القضاء على آفة المخدرات أصعب من القضاء على الإرهاب.



وشدد على ضرورة مقاربتها على أكثر من مستوى.



وقال: "الرقابة تبدأ من المنزل عبر الأهل الذين تقع عليهم مسؤولية كبيرة في حماية أولادهم، ثم يأتي دور المدرسة في التوعية، تليه الحملات الإعلامية وجهود المجتمع الأهلي، وصولاً إلى دور الأجهزة الأمنية والقضاء".