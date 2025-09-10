الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابتسم أيها الجنرال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
شقير خلال تدشين أعمال تأهيل فصيلة طريق الجديدة برعاية اللواء عبدالله: واجب وطني وأخلاقي تجاه قوى الأمن والمنطقة وأهلها
أخبار لبنان
2025-09-10 | 09:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
شقير خلال تدشين أعمال تأهيل فصيلة طريق الجديدة برعاية اللواء عبدالله: واجب وطني وأخلاقي تجاه قوى الأمن والمنطقة وأهلها
رعى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله ممثلا بقائد شرطة بيروت العميد عماد الجمل، تدشين أعمال إعادة تأهيل مركز فصيلة الأمن الداخلي في طريق الجديدة وتطويره ليصبح مركزا نموذجيا، بمبادرة من جمعية "بيروت بخير" برئاسة الوزير السابق محمد شقير وبالشراكة مع جمعية "صقال الخيرية" برئاسة أسعد صقال وبمساهمة من رجال الأعمال هشام المكمل وحسين بطل ومازن زعني.
حضر الاحتفال بالإضافة الى شقير والجمل وصقال، كل من قائد سرية بيروت الثانية العقيد نصري ذبيان، قائد سرية سير بيروت العقيد فؤاد رمضان، رئيس فرع الخدمة والعمليات في شرطة بيروت العقيد باسل نصر، آمر فصيلة الطريق الجديدة الرائد محمد دوغان وهشام المكمل ومازن الزعني وحشد من ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي ومخاتير وأهالي المنطقة.
ممثل اللواء عبدالله
وألقى العميد الجمل كلمة، شكر فيها "الأيادي البيض التي ساهمت بترميم وتأهيل هذا المبنى الذي من شأنه تقوية العلاقة ما بين المجتمع المدني وقوى الأمن"، مؤكدا "الحرص الدائم على أن تكون الشرطة في خدمة الشعب".
وقال: "الحمدالله، نتمكن من القيام بمهامنا بإمكانات محدودة، لكن بجهود الطيبين التي تظهر بصماتهم هنا في فصيلة الطريق الجديدة وغيرها وفي كل الأماكن التي بقدرتهم أن يقدموا فيها المساعدة والدعم"، معبرا عن إلامتنان لهم، آملا أن "نكون على قدر التطلعات لأن المرحلة صعبة وإمكاناتنا ضئيلة".
وكشف عن أنه "في المرحلة المقبلة سيتم تطويع عناصر جديدة، على أمل أن تكون هذه بداية لمرحلة مقبلة تكون بيضاء على البلد وعلى مدينتنا التي نحبها"، وتوجه بالشكر الى شقير والجميع "لوقوفكم إلى جانبنا وانشالله نكون على قدر التطلعات".
شقير
بدوره، شكر شقير القوى الأمنية "التي لا تزال تقوم بواجبتها كاملة وتحافظ على أمن اللبنانيين"، مشيدا بـ"التزامها الوطني وتضحياتها على الرغم من كل الصعوبات. فالقوى الأمنية ضباطا وعناصر، يقفون على الحواجز وعلى الطراقات والإبتسامة على وجوههم، ويقومن بمهامهم كاملة، من ملاحقة المجرمين والمخاطرة بحياتهم وذلك للحفاظ على أمن الوطن المواطن".
وأكد أنه "لولا هذه المؤسسة لكان الكثير منا غير موجود اليوم في هذا البلد"، لافتا إلى أنه "بجهودهم وتضحياتهم ما زلنا نؤمن على سلامة أولادنا أكثر بكثير مما يكون عليه الأمر لدى وجودهم خارج لبنان".
اضاف: "مهما قدمنا يبقى قليل ونأمل أن نتمكن من تقديم المزيد، ونحن على أتم استعداد"، مشددا على أن "هذا واجب وطني وأخلاقي تجاه قوى الأمن ومنطقة طريقة الجديدة وأهلها".
أخبار لبنان
تدشين
أعمال
تأهيل
فصيلة
الجديدة
برعاية
اللواء
عبدالله:
وأخلاقي
الأمن
والمنطقة
وأهلها
التالي
أسرار الصحف 10-9-2025
سلام يتّصل برئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر: استهداف قطر خرق خطير للقوانين الدولية ومحاولة لإضعاف جهود التهدئة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-06-28
الشيخ نعيم قاسم: حزب الله قام بالمساندة لأهل غزة وفلسطين وكانت مساندة واجبة وضرورية وعملية المساندة كانت واجب أخلاقي وسياسي ومبدأي ومع الحق
آخر الأخبار
2025-06-28
الشيخ نعيم قاسم: حزب الله قام بالمساندة لأهل غزة وفلسطين وكانت مساندة واجبة وضرورية وعملية المساندة كانت واجب أخلاقي وسياسي ومبدأي ومع الحق
0
أمن وقضاء
2025-07-16
تدابير سير بسبب أعمال تأهيل وتزفيت على طريق المطار القديم
أمن وقضاء
2025-07-16
تدابير سير بسبب أعمال تأهيل وتزفيت على طريق المطار القديم
0
خبر عاجل
2025-07-04
تدابير سير يومي السبت والإثنين تزامنًا مع أعمال تأهيل وتعبيد طريق المطار
خبر عاجل
2025-07-04
تدابير سير يومي السبت والإثنين تزامنًا مع أعمال تأهيل وتعبيد طريق المطار
0
أخبار لبنان
2025-07-22
أعمال صيانة وتأهيل على طريق خلدة - الدامور - الأولي
أخبار لبنان
2025-07-22
أعمال صيانة وتأهيل على طريق خلدة - الدامور - الأولي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 10-09-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 10-09-2025
0
أخبار لبنان
11:44
رسامني واصل لقاءاته لمتابعة الملفات الإنمائية والخدماتية
أخبار لبنان
11:44
رسامني واصل لقاءاته لمتابعة الملفات الإنمائية والخدماتية
0
أخبار لبنان
11:37
قاسم: اميركا لا تبخل بإعطاء لبنان إلى إسرائيل ونحن لن نرضخ للضغوط مهما بلغت ولن نستسلم أبدًا
أخبار لبنان
11:37
قاسم: اميركا لا تبخل بإعطاء لبنان إلى إسرائيل ونحن لن نرضخ للضغوط مهما بلغت ولن نستسلم أبدًا
0
أخبار لبنان
11:23
وزير الخارجية اتصل بنظيره القطري مستنكرا
أخبار لبنان
11:23
وزير الخارجية اتصل بنظيره القطري مستنكرا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
10:39
ألبوم جديد وطرح الأغاني على مراحل... ناصيف زيتون يُفرج عن "قمر قمر" و"مزعلا"!
فنّ
10:39
ألبوم جديد وطرح الأغاني على مراحل... ناصيف زيتون يُفرج عن "قمر قمر" و"مزعلا"!
0
فنّ
2025-08-29
بعد تجربتها الزوجية الأولى... خطوبة الأميرة مهرة ابنة حاكم دبي بمغني راب عالمي (صورة)
فنّ
2025-08-29
بعد تجربتها الزوجية الأولى... خطوبة الأميرة مهرة ابنة حاكم دبي بمغني راب عالمي (صورة)
0
خبر عاجل
10:55
قاسم: بعد أن تبين أن ما يؤخر مشروع "إسرائيل الكبرى" هو استمرار المقاومة أقترح على الدول العربية والإسلامية دعم وتأييد حق المقاومة في كل المحافل الدولية
خبر عاجل
10:55
قاسم: بعد أن تبين أن ما يؤخر مشروع "إسرائيل الكبرى" هو استمرار المقاومة أقترح على الدول العربية والإسلامية دعم وتأييد حق المقاومة في كل المحافل الدولية
0
آخر الأخبار
10:56
قاسم: أقول لتلك الدول إذا أنهوا المقاومة ولن ينهوها لن تستطيعوا المواجهة رغم كل إمكاناتكم لأنها قائمة على إمكانات تقنية وعسكرية أميركية
آخر الأخبار
10:56
قاسم: أقول لتلك الدول إذا أنهوا المقاومة ولن ينهوها لن تستطيعوا المواجهة رغم كل إمكاناتكم لأنها قائمة على إمكانات تقنية وعسكرية أميركية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:14
مقر حماس في الدوحة... من الضغوط الأميركية إلى الصواريخ الإسرائيلية
أخبار دولية
13:14
مقر حماس في الدوحة... من الضغوط الأميركية إلى الصواريخ الإسرائيلية
0
أخبار دولية
13:03
منذ الـ1948... هاجس الأمن يحكم إسرائيل
أخبار دولية
13:03
منذ الـ1948... هاجس الأمن يحكم إسرائيل
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 10-09-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 10-09-2025
0
أخبار دولية
11:55
الأمم المتحدة تتعهد بالبقاء في مدينة غزة أطول فترة ممكنة لتسليم المساعدات
أخبار دولية
11:55
الأمم المتحدة تتعهد بالبقاء في مدينة غزة أطول فترة ممكنة لتسليم المساعدات
0
آخر الأخبار
10:32
ولي العهد السعودي: المملكة ترفض هجوم إسرائيل على الدوحة
آخر الأخبار
10:32
ولي العهد السعودي: المملكة ترفض هجوم إسرائيل على الدوحة
0
أخبار لبنان
08:19
نائب رئيس مجلس النواب الإيراني أكد من عين التينة ضرورة عدم تدخل أي طرف أجنبي بالشؤون الداخلية اللبنانية
أخبار لبنان
08:19
نائب رئيس مجلس النواب الإيراني أكد من عين التينة ضرورة عدم تدخل أي طرف أجنبي بالشؤون الداخلية اللبنانية
0
آخر الأخبار
07:49
الافراج عن الباحثة الإسرائيلية-الروسية إليزابيث تسوركوف المخطوفة في العراق... صفقة قد تشمل الافراج عن ايرانيين ولبنانيين وعراقيين
آخر الأخبار
07:49
الافراج عن الباحثة الإسرائيلية-الروسية إليزابيث تسوركوف المخطوفة في العراق... صفقة قد تشمل الافراج عن ايرانيين ولبنانيين وعراقيين
0
أخبار لبنان
07:03
رئيس اتحاد أبناء العشائر العربية شدد على أهمية تطبيق اتفاق الطائف وحصر السلاح بيد الدولة
أخبار لبنان
07:03
رئيس اتحاد أبناء العشائر العربية شدد على أهمية تطبيق اتفاق الطائف وحصر السلاح بيد الدولة
0
أخبار دولية
06:52
إيران: الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية لا يسمح حاليا بدخول المفتشين الى المواقع النووية
أخبار دولية
06:52
إيران: الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية لا يسمح حاليا بدخول المفتشين الى المواقع النووية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟
2
حال الطقس
01:28
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
01:28
إليكم حال الطقس في لبنان...
3
أمن وقضاء
04:41
تدابير سير خلال تنفيذ أشغال ترميم وصيانة لإنارة نفق نهر الكلب
أمن وقضاء
04:41
تدابير سير خلال تنفيذ أشغال ترميم وصيانة لإنارة نفق نهر الكلب
4
أخبار لبنان
02:14
الكتلة الوطنية: لوضع حدّ للجنون الإسرائيلي
أخبار لبنان
02:14
الكتلة الوطنية: لوضع حدّ للجنون الإسرائيلي
5
أمن وقضاء
06:27
بعملية نوعية في تمنين التحتا... مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبا خطيرا
أمن وقضاء
06:27
بعملية نوعية في تمنين التحتا... مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبا خطيرا
6
أمن وقضاء
06:36
بالصور - تدريب مشترك بين الجيش واليونيفيل في مجال الألغام والذخائر غير المنفجرة
أمن وقضاء
06:36
بالصور - تدريب مشترك بين الجيش واليونيفيل في مجال الألغام والذخائر غير المنفجرة
7
خبر عاجل
15:21
قطر لمجلس الأمن الدولي: لن نتسامح مع هذا "السلوك الإسرائيلي المتهور" والاضطراب المستمر للأمن الإقليمي
خبر عاجل
15:21
قطر لمجلس الأمن الدولي: لن نتسامح مع هذا "السلوك الإسرائيلي المتهور" والاضطراب المستمر للأمن الإقليمي
8
أخبار دولية
01:13
رئيس الوزراء العراقي والرئيس الأميركي يعلنان الإفراج عن الباحثة إليزابيث تسوركوف المخطوفة منذ 2023
أخبار دولية
01:13
رئيس الوزراء العراقي والرئيس الأميركي يعلنان الإفراج عن الباحثة إليزابيث تسوركوف المخطوفة منذ 2023
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More