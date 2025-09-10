شقير خلال تدشين أعمال تأهيل فصيلة طريق الجديدة برعاية اللواء عبدالله: واجب وطني وأخلاقي تجاه قوى الأمن والمنطقة وأهلها

رعى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله ممثلا بقائد شرطة بيروت العميد عماد الجمل، تدشين أعمال إعادة تأهيل مركز فصيلة الأمن الداخلي في طريق الجديدة وتطويره ليصبح مركزا نموذجيا، بمبادرة من جمعية "بيروت بخير" برئاسة الوزير السابق محمد شقير وبالشراكة مع جمعية "صقال الخيرية" برئاسة أسعد صقال وبمساهمة من رجال الأعمال هشام المكمل وحسين بطل ومازن زعني.



حضر الاحتفال بالإضافة الى شقير والجمل وصقال، كل من قائد سرية بيروت الثانية العقيد نصري ذبيان، قائد سرية سير بيروت العقيد فؤاد رمضان، رئيس فرع الخدمة والعمليات في شرطة بيروت العقيد باسل نصر، آمر فصيلة الطريق الجديدة الرائد محمد دوغان وهشام المكمل ومازن الزعني وحشد من ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي ومخاتير وأهالي المنطقة.



ممثل اللواء عبدالله



وألقى العميد الجمل كلمة، شكر فيها "الأيادي البيض التي ساهمت بترميم وتأهيل هذا المبنى الذي من شأنه تقوية العلاقة ما بين المجتمع المدني وقوى الأمن"، مؤكدا "الحرص الدائم على أن تكون الشرطة في خدمة الشعب".



وقال: "الحمدالله، نتمكن من القيام بمهامنا بإمكانات محدودة، لكن بجهود الطيبين التي تظهر بصماتهم هنا في فصيلة الطريق الجديدة وغيرها وفي كل الأماكن التي بقدرتهم أن يقدموا فيها المساعدة والدعم"، معبرا عن إلامتنان لهم، آملا أن "نكون على قدر التطلعات لأن المرحلة صعبة وإمكاناتنا ضئيلة".



وكشف عن أنه "في المرحلة المقبلة سيتم تطويع عناصر جديدة، على أمل أن تكون هذه بداية لمرحلة مقبلة تكون بيضاء على البلد وعلى مدينتنا التي نحبها"، وتوجه بالشكر الى شقير والجميع "لوقوفكم إلى جانبنا وانشالله نكون على قدر التطلعات".



شقير



بدوره، شكر شقير القوى الأمنية "التي لا تزال تقوم بواجبتها كاملة وتحافظ على أمن اللبنانيين"، مشيدا بـ"التزامها الوطني وتضحياتها على الرغم من كل الصعوبات. فالقوى الأمنية ضباطا وعناصر، يقفون على الحواجز وعلى الطراقات والإبتسامة على وجوههم، ويقومن بمهامهم كاملة، من ملاحقة المجرمين والمخاطرة بحياتهم وذلك للحفاظ على أمن الوطن المواطن".



وأكد أنه "لولا هذه المؤسسة لكان الكثير منا غير موجود اليوم في هذا البلد"، لافتا إلى أنه "بجهودهم وتضحياتهم ما زلنا نؤمن على سلامة أولادنا أكثر بكثير مما يكون عليه الأمر لدى وجودهم خارج لبنان".



اضاف: "مهما قدمنا يبقى قليل ونأمل أن نتمكن من تقديم المزيد، ونحن على أتم استعداد"، مشددا على أن "هذا واجب وطني وأخلاقي تجاه قوى الأمن ومنطقة طريقة الجديدة وأهلها".



