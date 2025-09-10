قاسم: اميركا لا تبخل بإعطاء لبنان إلى إسرائيل ونحن لن نرضخ للضغوط مهما بلغت ولن نستسلم أبدًا

اكد الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم ان "إسرائيل قامت بعدوان كبير واستثنائي في قطر وهو أمر مُدان ويجب أن يواجَه من كل العالم فإسرائيل تجاوزت كل الخطوط".



وقال " نقف إلى جانب قطر في مواجهة هذا العدوان وهو ليس عدواناً استثنائياً بل هو جزء لا يتجزأ من مشروع "إسرائيل الكبرى"".



واضاف "بعد أن تبين أن ما يؤخر مشروع "إسرائيل الكبرى" هو استمرار المقاومة أقترح على الدول العربية والإسلامية دعم وتأييد حق المقاومة في كل المحافل الدولية، و أقول لتلك الدول إذا أنهوا المقاومة ولن ينهوها لن تستطيعوا المواجهة رغم كل إمكاناتكم لأنها قائمة على إمكانات تقنية وعسكرية أميركية".



وتابع "ندعوكم إلى دعم المقاومة لدعم أنظمتكم وشعوبكم وبلدانكم وعندها لن تستطيع إسرائيل أو أميركا فعل شيء".



واردف" إذا كنتم لا تريدون دعم المقاومة على الأقل لا تطعنوها في ظهرها عبر الضغط عليها".



وقال "كفوا عن الحديث بحصرية السلاح ومن يتصور بأنه يسحب الذرائع من العدو فهو واهم لأن العدو مستمر بمشروعه، لا تمارسوا ضغوطاً على المقاومة ولا تحدثوها عن تنازلات".



وسأل :"لماذا لا تدعمون المقاومة ماليًا أو إعلاميًا أو سياسيًا أو إجتماعيًا أو في المحافل الدولية؟".



واعتبر ان " أعلى مراتب الوطنية في لبنان هو الدفاع عن الوطن وتحرير الأرض والمقاومة دفعت الغالي والنفيس لمواجهة العدو الإسرائيلي وخاصةً مقاومة الحزب وقدمت أغلى ما لديها".



واشار الى ان "أميركا تحاول إعطاء اسرائيل "لبنان بالكامل" وتسعى إلى نزع سلاح حزب الله إما عبر الدولة اللبنانية أو عبر العدوان".



ولفت الى ان "المقاومة ساهمت في استقرار لبنان لأنها ساهمت في انطلاق العهد عبر إيصال الرئيس عون إلى الرئاسة وعبر التصدي للعدو".























