وزير الخارجية اتصل بنظيره القطري مستنكرا

أجرى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالا بوزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، واستنكر خلاله "تعرض دولة قطر الشقيقة لاعتداء إسرائيلي".



وأكد رجي لنظيره "وقوف لبنان الدائم إلى جانب قطر وشعبها، كما كانت دائما إلى جانب لبنان وشعبه في أصعب الظروف".