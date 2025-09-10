دمشقية وكلاوس عرضا مع قائد الجيش سبل تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات

عُقد اجتماع ضمّ رئيس لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني السفير رامز دمشقية، ومديرة شؤون "الأونروا" في لبنان السيدة دوروثي كلاوس، مع قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، خُصّص، حسب بيان صدر، "للتباحث في مشاريع أساسية تهدف إلى تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".



ولفت البيان الى ان "اللقاء أسفر عن توافقات إيجابية أبرزها: إعادة تفعيل آلية تنسيق رسمية لتسهيل إدخال مواد البناء إلى المخيمات، بما يتيح للأهالي المضي في أعمال الترميم وإعادة التأهيل والتأكيد على استكمال مشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد، حيث ما زالت 309 عائلات نازحة منذ عام 2007 تنتظر العودة - الاتفاق على إعداد دراسة جدوى اقتصادية شاملة يستفيد منها الفلسطينيون واللبنانيون في نهر البارد والمناطق المحيطة - مناقشة أوضاع مخيم الرشيدية في صور، مع التشديد على حماية الشاطئ والمحميّة الطبيعية، وإطلاق مشاريع لتأهيل المساكن وتحسين البنية التحتية داخل المخيم.



وأكد المجتمعون "الدور المحوري "للأونروا" في ضمان استمرار الخدمات الأساسية، وعلى أن توفير السكن اللائق والبنية السليمة يشكّل شرطًا لتعزيز الأمن والاستقرار".



وفي ختام اللقاء، شكر السفير دمشقية قائد الجيش على "دعمه وتعاونه"، مجددا "التزام لجنة الحوار بمواصلة المساعي الرامية إلى تحسين شروط حياة الفلسطينيين، والحفاظ على كرامتهم الإنسانية، وتعزيز حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وذلك انسجامًا مع خطاب القسم والبيان الوزاري، وتأكيدًا على الدور الذي تضطلع به اللجنة في متابعة هذه القضايا".