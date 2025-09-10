الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

دمشقية وكلاوس عرضا مع قائد الجيش سبل تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات

أخبار لبنان
2025-09-10 | 14:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
دمشقية وكلاوس عرضا مع قائد الجيش سبل تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
دمشقية وكلاوس عرضا مع قائد الجيش سبل تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات

عُقد اجتماع ضمّ رئيس لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني السفير رامز دمشقية، ومديرة شؤون "الأونروا" في لبنان السيدة دوروثي كلاوس، مع قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، خُصّص، حسب بيان صدر، "للتباحث في مشاريع أساسية تهدف إلى تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".

ولفت البيان الى ان "اللقاء أسفر عن توافقات إيجابية أبرزها:  إعادة تفعيل آلية تنسيق رسمية لتسهيل إدخال مواد البناء إلى المخيمات، بما يتيح للأهالي المضي في أعمال الترميم وإعادة التأهيل والتأكيد على استكمال مشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد، حيث ما زالت 309 عائلات نازحة منذ عام 2007 تنتظر العودة - الاتفاق على إعداد دراسة جدوى اقتصادية شاملة يستفيد منها الفلسطينيون واللبنانيون في نهر البارد والمناطق المحيطة - مناقشة أوضاع مخيم الرشيدية في صور، مع التشديد على حماية الشاطئ والمحميّة الطبيعية، وإطلاق مشاريع لتأهيل المساكن وتحسين البنية التحتية داخل المخيم.

وأكد المجتمعون "الدور المحوري "للأونروا" في ضمان استمرار الخدمات الأساسية، وعلى أن توفير السكن اللائق والبنية السليمة يشكّل شرطًا لتعزيز الأمن والاستقرار".

وفي ختام اللقاء، شكر السفير دمشقية قائد الجيش على "دعمه وتعاونه"، مجددا "التزام لجنة الحوار بمواصلة المساعي الرامية إلى تحسين شروط حياة الفلسطينيين، والحفاظ على كرامتهم الإنسانية، وتعزيز حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وذلك انسجامًا مع خطاب القسم والبيان الوزاري، وتأكيدًا على الدور الذي تضطلع به اللجنة في متابعة هذه القضايا".

أخبار لبنان

وكلاوس

الجيش

تحسين

أوضاع

اللاجئين

الفلسطينيين

المخيمات

LBCI التالي
"اليازا": الدراجات النارية من أخطر وسائل النقل وأكثرها تسببا بالضحايا في لبنان
الكتلة الوطنية: لوضع حدّ للجنون الإسرائيلي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-08-21

دمشقية: المسار بدأ في 23 أيار وسيشمل كل المخيمات وحتى مخيمات الجنوب والبداية اليوم مع الفصائل

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-11

مخزومي لـ"جدل": يجب منح اللاجئين الفلسطينيين تسهيلات لتحسين حياتهم مقابل سحب السلاح من المخيمات

LBCI
خبر عاجل
2025-08-28

السفير دمشقية للـLBCI: عملية تسليم السلاح ستستكمل يوم غد في مخيمات فلسطينية في بيروت

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-20

حيدر عرض مع كلاوس وضع الفلسطينيين في لبنان واستمع لمطالب إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:17

حزب الله عن العدوان الإسرائيلي على المؤسسات الإعلامية في اليمن: نتنياهو مفلس ويبحث عن أي إنتصار وهمي لينقذ نفسه

LBCI
أخبار لبنان
15:06

شركة GDS ترد: نعمل تحت سقف القانون…

LBCI
أمن وقضاء
14:57

حماية المستهلك نظمت 23 محضر ضبط بمخالفات متفرقة... ووزارة الإقتصاد: سنواصل العمل الرقابي من دون تهاون

LBCI
رياضة
14:50

قرية برجا الشوفية نموزج لدعم رياضة السيدات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-05-12

وزير الإقتصاد إلى بغداد مع وفد لترؤس المجلس الإقتصادي والإجتماعي الوزاري التحضيري للقمة التنموية

LBCI
أخبار دولية
2025-06-20

في آخرِ تطورات بين إيران وإسرائيل... صاروخ إيرانيّ يصيب بئر السبع ويسفر عن إصابات وأضرار

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-30

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يلتقي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الشاطىء في ابو ظبي

LBCI
فنّ
2025-05-23

فقدت توازنها وتعثرت على مسرح... هكذا خطفت شاكيرا القلوب بردّ فعلها (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:50

قرية برجا الشوفية نموزج لدعم رياضة السيدات

LBCI
أخبار دولية
14:48

فرنسا أمام المجهول

LBCI
أخبار دولية
14:41

الفرنسيون يحتجون… والحكومة تتغير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

سلام: الدولة مستمرة في بناء مؤسساتها وحصرية السلاح مستمرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

صحن الكبة النية في دائرة الجدل... ما هو تاريخه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

٢٥٠ طالبًا خسروا مدرستهم ...منهم من اختار ترك المدرسة ومنهم من يعيش المعاناة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

جدل في بعاصير بسبب تشغيل كسارة من دون ترخيص

LBCI
أخبار دولية
13:16

تسوركوف حرّة بعد سنتين ونصف لدى حزب الله في العراق… وتفاصيل الصفقة غامضة

LBCI
أخبار دولية
13:14

مقر حماس في الدوحة... من الضغوط الأميركية إلى الصواريخ الإسرائيلية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:28

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
أمن وقضاء
04:41

تدابير سير خلال تنفيذ أشغال ترميم وصيانة لإنارة نفق نهر الكلب

LBCI
أخبار لبنان
02:14

الكتلة الوطنية: لوضع حدّ للجنون الإسرائيلي

LBCI
أمن وقضاء
06:27

بعملية نوعية في تمنين التحتا... مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبا خطيرا

LBCI
أمن وقضاء
06:36

بالصور - تدريب مشترك بين الجيش واليونيفيل في مجال الألغام والذخائر غير المنفجرة

LBCI
أخبار دولية
01:13

رئيس الوزراء العراقي والرئيس الأميركي يعلنان الإفراج عن الباحثة إليزابيث تسوركوف المخطوفة منذ 2023

LBCI
أخبار لبنان
05:28

تعميم من وزيرة السياحة الى المؤسسات السياحية

LBCI
اسرار
23:37

أسرار الصحف 10-9-2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More