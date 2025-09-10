الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
19
o
الجنوب
25
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
19
o
الجنوب
25
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حزب الله عن العدوان الإسرائيلي على المؤسسات الإعلامية في اليمن: نتنياهو مفلس ويبحث عن أي إنتصار وهمي لينقذ نفسه
أخبار لبنان
2025-09-10 | 15:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
حزب الله عن العدوان الإسرائيلي على المؤسسات الإعلامية في اليمن: نتنياهو مفلس ويبحث عن أي إنتصار وهمي لينقذ نفسه
علقت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" في بيان على العدوان الإسرائيلي على المؤسسات الإعلامية في اليمن.
وجاء في البيان: "تشجب العلاقات الإعلامية في حزب الله العدوان الإسرائيلي على اليمن العزيز، والذي استهدف صحيفتي "26 سبتمبر" و"اليمن"، وأوقع عددًا من الشهداء والجرحى الصحفيين، سائلين الله أن يتغمد الشهداء برحمته ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل".
ورأى البيان أن "هذا العدوان الوحشي والغادر على وسائل الإعلام والصحافيين ليس جديداً على كيان العدو الذي دأب على محاولة إخفاء جرائمه وهو يعكس إفلاس الإرهابي نتنياهو، الذي بات يبحث عن أي انتصار وهمي لينقذ نفسه من مستنقع الفشل والهزيمة، بعدما أخفق في القضاء على المقاومة أو إيقاف عملياتها في غزة والضفة الغربية، وبعدما يئس من ردع اليمن المقاوم أو إضعاف عزيمته على مواصلة إسناد غزة وفضح جرائمه".
وأعرب الحزب عن "تضامنه الكامل مع الإعلام اليمني المقاوم"، داعيًا "كل المؤسسات الإعلامية والنقابات المهنية والهيئات الحقوقية العربية والدولية إلى إدانة هذا العدوان ورفع الدعاوى في حق مرتكبيه أمام المحاكم الدولية المختصة لردع الاحتلال الإسرائيلي والضغط عليه لوقف اعتداءاته المتكررة على الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية".
أخبار لبنان
العدوان
الإسرائيلي
المؤسسات
الإعلامية
اليمن:
نتنياهو
ويبحث
إنتصار
لينقذ
التالي
وزير الداخلية من بعبدا: التعاون كامل ومستمر مع الدول العربية والصديقة في موضوع مكافحة المخدرات
دريان: العدوان الخطير على قطر يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-08-24
المكتب السياسي لأنصار الله: اليمن سيصعد بالوسائل المتاحة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة
آخر الأخبار
2025-08-24
المكتب السياسي لأنصار الله: اليمن سيصعد بالوسائل المتاحة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة
0
آخر الأخبار
2025-06-12
رويترز نقلا عن مسؤول عسكري إسرائيلي: إسرائيل مستعدة للدفاع عن نفسها في مواجهة أي رد إيراني
آخر الأخبار
2025-06-12
رويترز نقلا عن مسؤول عسكري إسرائيلي: إسرائيل مستعدة للدفاع عن نفسها في مواجهة أي رد إيراني
0
أخبار لبنان
2025-08-30
"حزب الله": العدوان على اليمن جريمة جديدة تضاف إلى سجل الإجرام الصهيونيّ
أخبار لبنان
2025-08-30
"حزب الله": العدوان على اليمن جريمة جديدة تضاف إلى سجل الإجرام الصهيونيّ
0
صحف اليوم
2025-09-05
طهران تبحث عن قنوات جديدة لضخ أموال إلى “حزب الله” (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
2025-09-05
طهران تبحث عن قنوات جديدة لضخ أموال إلى “حزب الله” (الشرق الأوسط)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:06
شركة GDS ترد: نعمل تحت سقف القانون…
أخبار لبنان
15:06
شركة GDS ترد: نعمل تحت سقف القانون…
0
أمن وقضاء
14:57
حماية المستهلك نظمت 23 محضر ضبط بمخالفات متفرقة... ووزارة الإقتصاد: سنواصل العمل الرقابي من دون تهاون
أمن وقضاء
14:57
حماية المستهلك نظمت 23 محضر ضبط بمخالفات متفرقة... ووزارة الإقتصاد: سنواصل العمل الرقابي من دون تهاون
0
رياضة
14:50
قرية برجا الشوفية نموزج لدعم رياضة السيدات
رياضة
14:50
قرية برجا الشوفية نموزج لدعم رياضة السيدات
0
أخبار لبنان
14:49
لاوندس اطلع رئيس الجمهورية على تدابير وجهود أمن الدولة في مكافحة الفساد
أخبار لبنان
14:49
لاوندس اطلع رئيس الجمهورية على تدابير وجهود أمن الدولة في مكافحة الفساد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2025-08-28
كارول سماحة تُطلق "وقت الحب" حصريًا عبر يوتيوب
فنّ
2025-08-28
كارول سماحة تُطلق "وقت الحب" حصريًا عبر يوتيوب
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-17
معلومات عن مخطط لخطف عسكريين من الجيش اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-17
معلومات عن مخطط لخطف عسكريين من الجيش اللبناني
0
خبر عاجل
2025-06-24
٣ شهداء في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق عام كفردجال
خبر عاجل
2025-06-24
٣ شهداء في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق عام كفردجال
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
صحن الكبة النية في دائرة الجدل... ما هو تاريخه؟
تقارير نشرة الاخبار
14:39
صحن الكبة النية في دائرة الجدل... ما هو تاريخه؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:39
تعرض المؤثر الأميركي الجمهوري تشارلي كيرك لإطلاق نار خلال فعالية في جامعة بولاية يوتا
أخبار دولية
16:39
تعرض المؤثر الأميركي الجمهوري تشارلي كيرك لإطلاق نار خلال فعالية في جامعة بولاية يوتا
0
أخبار دولية
15:55
نتانياهو يحث قطر على طرد "الإرهابيين" أو محاكمتهم
أخبار دولية
15:55
نتانياهو يحث قطر على طرد "الإرهابيين" أو محاكمتهم
0
أخبار دولية
15:33
رئيس وزراء قطر: نبحث مع الشركاء بالمنطقة الرد على الهجوم الإسرائيلي
أخبار دولية
15:33
رئيس وزراء قطر: نبحث مع الشركاء بالمنطقة الرد على الهجوم الإسرائيلي
0
رياضة
14:50
قرية برجا الشوفية نموزج لدعم رياضة السيدات
رياضة
14:50
قرية برجا الشوفية نموزج لدعم رياضة السيدات
0
أخبار دولية
14:48
فرنسا أمام المجهول
أخبار دولية
14:48
فرنسا أمام المجهول
0
أخبار دولية
14:41
الفرنسيون يحتجون… والحكومة تتغير
أخبار دولية
14:41
الفرنسيون يحتجون… والحكومة تتغير
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
سلام: الدولة مستمرة في بناء مؤسساتها وحصرية السلاح مستمرة
تقارير نشرة الاخبار
14:40
سلام: الدولة مستمرة في بناء مؤسساتها وحصرية السلاح مستمرة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
صحن الكبة النية في دائرة الجدل... ما هو تاريخه؟
تقارير نشرة الاخبار
14:39
صحن الكبة النية في دائرة الجدل... ما هو تاريخه؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
٢٥٠ طالبًا خسروا مدرستهم ...منهم من اختار ترك المدرسة ومنهم من يعيش المعاناة
تقارير نشرة الاخبار
14:36
٢٥٠ طالبًا خسروا مدرستهم ...منهم من اختار ترك المدرسة ومنهم من يعيش المعاناة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:28
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
01:28
إليكم حال الطقس في لبنان...
2
أمن وقضاء
04:41
تدابير سير خلال تنفيذ أشغال ترميم وصيانة لإنارة نفق نهر الكلب
أمن وقضاء
04:41
تدابير سير خلال تنفيذ أشغال ترميم وصيانة لإنارة نفق نهر الكلب
3
أخبار لبنان
02:14
الكتلة الوطنية: لوضع حدّ للجنون الإسرائيلي
أخبار لبنان
02:14
الكتلة الوطنية: لوضع حدّ للجنون الإسرائيلي
4
أمن وقضاء
06:27
بعملية نوعية في تمنين التحتا... مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبا خطيرا
أمن وقضاء
06:27
بعملية نوعية في تمنين التحتا... مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبا خطيرا
5
أمن وقضاء
06:36
بالصور - تدريب مشترك بين الجيش واليونيفيل في مجال الألغام والذخائر غير المنفجرة
أمن وقضاء
06:36
بالصور - تدريب مشترك بين الجيش واليونيفيل في مجال الألغام والذخائر غير المنفجرة
6
أخبار دولية
01:13
رئيس الوزراء العراقي والرئيس الأميركي يعلنان الإفراج عن الباحثة إليزابيث تسوركوف المخطوفة منذ 2023
أخبار دولية
01:13
رئيس الوزراء العراقي والرئيس الأميركي يعلنان الإفراج عن الباحثة إليزابيث تسوركوف المخطوفة منذ 2023
7
أخبار لبنان
05:28
تعميم من وزيرة السياحة الى المؤسسات السياحية
أخبار لبنان
05:28
تعميم من وزيرة السياحة الى المؤسسات السياحية
8
خبر عاجل
10:55
قاسم: بعد أن تبين أن ما يؤخر مشروع "إسرائيل الكبرى" هو استمرار المقاومة أقترح على الدول العربية والإسلامية دعم وتأييد حق المقاومة في كل المحافل الدولية
خبر عاجل
10:55
قاسم: بعد أن تبين أن ما يؤخر مشروع "إسرائيل الكبرى" هو استمرار المقاومة أقترح على الدول العربية والإسلامية دعم وتأييد حق المقاومة في كل المحافل الدولية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More