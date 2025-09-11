"الريجي": بدء تسلم المحاصيل من مزارعي الشمال في 24 أيلول

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" في بيان انها ستبدأ في 24 أيلول الحالي تسلم المحاصيل من المزارعين في الشمال.



وأوضحت أن عملية التسلم ستجري في ثلاثة مراكز شراء، كما جرت العادة في السنوات الماضية.