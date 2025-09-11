طوني فرنجيه من بعبدا : لدى الرئيس عون جدية وصدقية في نقل البلد من مرحلة التعطيل إلى مرحلة البناء

أعلن النائب طوني فرنجيه بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في القصر الجمهوري في بعبدا ، الوقوف الى جانب الرئيس عون، وقال :"نلمس لديه جدية وشفافية وصدقية في السعي إلى نقل البلد من مرحلة التعطيل إلى مرحلة جديدة عنوانها البناء؛ بناء ما تهدّم، وإعادة تفعيل المؤسسات الاقتصادية والأمنية".



ورأى ان " الرئيس يمارس دوره كرئيس لجميع اللبنانيين، حريص على كل المكونات، ومتمسّك بالسلم الأهلي"، معتبرا ان "العدو الإسرائيلي لا يميز بين دولة وأخرى، ووحدتنا كلبنانيين تبقى السلاح الأمضى في مواجهته". وقال :"ما يخدم لبنان هو السلم والاستقرار، وهو ما يعمل عليه رئيس الجمهورية بإصرار".



أضاف :"لمسنا من الرئيس اهتماما كبيرا بالقضايا الحياتية التي تهم المواطنين"، وقال : "من الواضح أن خطة الجيش اللبناني تركت ارتياحا واسعا، ولا يمكن وصفها إلا بالإيجابية".