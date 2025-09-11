كرامي بعد لقائه بري: الأمور تسير إيجابياً وبالمسار الصحيح بفضل حكمة الرئيس بري

أكد النائب فيصل كرامي أن الامور تسير بشكل إيجابي وفي المسار الصحيح.



وقال كرامي بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري: "هناك تحضير لمؤتمر لدعم الجيش، والجميع خلف الجيش. هذه المؤسسة التي تحظى باجماع اللبنانيين وتحظى بثقتهم ولكن ايضا الجيش والدولة اللبنانية بحاجة الى دعم ولذلك السعي الجدي لعقد مؤتمر اوروبي دولي وبدعم عربي كما فهمت لدعم الجيش" .



وأضاف: "في كل فترة نأتي لكي نستمع الى مواقف ورأي دولة الرئيس نبيه بري ونضعه ايضا في أجواء مواقفنا والمعطيات التي بين أيدينا في الشارع وننقل له رأي المجتمع اللبناني حول كل التطورات. وطبعا كانت فرصة لان نشكر دولته على حكمته وصبره وادارته لهذه الازمة بكل حكمة وان نشد على يده بألا ننقل الازمة و"المشكل" بيننا وبين العدو الاسرائيلي الى "مشكل" في الداخل".



واعتبر كرامي أن الرئيس بري نجح بحكمته بأن يفك صاعق هذا "المشكل". وقال: "نضعه في إطاره الصحيح ضمن المؤسسات الدستورية بالتعاون والتنسيق مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة ضمن البيان الوزاري الذي كان واضحا بأن تعود الدولة الى العمل بكل مؤسساتها في إطارها الدستوري الصحيح".



وردا على سؤال، عما إذا كان الدعم للبنان مشروطا بخطط إصلاحية، قال كرامي :"في طبيعة الحال، نحن نسعى الى الأكثر في كل لحظة. رأيي الشخصي، نحن لسنا في حاجة لمن يقول لنا انه يجب أن نعمل إصلاحات، نحن يجب أن نقوم بإصلاحات من دون أن يطلبها أحد من الخارج".