السيد: إسرائيل تستهدف مدرسة لذوي الحاجات الخاصة في عيتا الشعب بخرق جديد للقانون الدولي

‏كتبت وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد على "اكس": "تستكمل إسرائيل اعتداءاتها على لبنان وخرقها لاتفاق وقف إطلاق النار عبر استهدافها بلدة عيتا الشعب وتدمير مدرسة لذوي الحاجات الخاصة. هذا العمل الإجرامي يضاف إلى سلسلة جرائم العدو التي لا تفرّق وتستهدف حتى حقوق المعوقين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وكل المواثيق التي تحمي الفئات الأضعف".