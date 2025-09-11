الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بري استقبل لودريان ودعا اللجان المشتركة للاجتماع غدا
أخبار لبنان
2025-09-11 | 07:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بري استقبل لودريان ودعا اللجان المشتركة للاجتماع غدا
عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان والوفد المرافق، في حضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفية ماغرو لتطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.
وإستقبل رئيس المجلس، النائب فيصل كرامي وتم البحث في آخر المستجدات السياسية وشؤونا تشريعية وانمائية.
دعوة اللجان
على صعيد آخر، دعا بري لجان المال والموازنة ، الإدارة والعدل ، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه الاقتصاد الوطني والتجارة، والصناعة والتخطيط، الى عقد جلسة مشتركة في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع في 12/9/2025 ، وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
- مشروع القانون المعجل الوارد في المرسوم رقم 602 الرامي إلى تعديل القانون رقم 48 تاريخ 7/9/2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 297 الرامي إلى منح الحكومة حق تعديل قيمة غرامات السير.
- إقتراح قانون حماية المستهلك.
- مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان.
أخبار لبنان
استقبل
لودريان
اللجان
المشتركة
للاجتماع
التالي
جابر أكد التنسيق مع الشركاء الدوليين: الاصلاح أصبح مسارا عمليا يقاس بمدى تحسين الخدمات
لودريان في بيروت: محادثات مع المسؤولين اللبنانيين بعد زيارة الوفد الأميركي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-07-28
بري بحث مع دياب وسفير مصر في التطورات ودعا هيئة مكتب المجلس للاجتماع غدا و"اللجان" الأربعاء
أخبار لبنان
2025-07-28
بري بحث مع دياب وسفير مصر في التطورات ودعا هيئة مكتب المجلس للاجتماع غدا و"اللجان" الأربعاء
0
أخبار لبنان
2025-07-18
بري يدعو هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة العدل إلى جلسة مشتركة الإثنين
أخبار لبنان
2025-07-18
بري يدعو هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة العدل إلى جلسة مشتركة الإثنين
0
آخر الأخبار
2025-07-21
بري يترأس في عين التينة الإجتماع المشترك لهيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل النيابية
آخر الأخبار
2025-07-21
بري يترأس في عين التينة الإجتماع المشترك لهيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل النيابية
0
أخبار لبنان
2025-06-16
بري دعا إلى جلسة مشتركة للجان الخميس المقبل
أخبار لبنان
2025-06-16
بري دعا إلى جلسة مشتركة للجان الخميس المقبل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
10:10
توقيف شخص نفّذ عشرات عمليات سرقة دراجات آلية في جبل لبنان...
أمن وقضاء
10:10
توقيف شخص نفّذ عشرات عمليات سرقة دراجات آلية في جبل لبنان...
0
أخبار لبنان
10:05
مرتينوس زار "وطن الإنسان": شراكة على درب العدالة وبناء الدولة
أخبار لبنان
10:05
مرتينوس زار "وطن الإنسان": شراكة على درب العدالة وبناء الدولة
0
أخبار لبنان
09:50
"لادي" أطلقت تقرير مراقبة الانتخابات البلدية والاختيارية للعام 2025 من منظور جندري
أخبار لبنان
09:50
"لادي" أطلقت تقرير مراقبة الانتخابات البلدية والاختيارية للعام 2025 من منظور جندري
0
خبر عاجل
09:50
جولة ميدانية لأدرعي في الجنوب (صور)
خبر عاجل
09:50
جولة ميدانية لأدرعي في الجنوب (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:38
قطر تنفي تقرير أكسيوس حول مراجعة الشراكة مع أميركا
أخبار دولية
08:38
قطر تنفي تقرير أكسيوس حول مراجعة الشراكة مع أميركا
0
حال الطقس
03:09
تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين...
حال الطقس
03:09
تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين...
0
أخبار لبنان
2025-09-09
مكي أطلق عملية تقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
أخبار لبنان
2025-09-09
مكي أطلق عملية تقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
0
أخبار لبنان
2025-04-02
الراعي: الحل ليس عسكريًا بل دبلوماسيًا ولا يمكن أن نستمر بسلاحين وجيشين
أخبار لبنان
2025-04-02
الراعي: الحل ليس عسكريًا بل دبلوماسيًا ولا يمكن أن نستمر بسلاحين وجيشين
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:51
لودريان في بيروت: محادثات مع المسؤولين اللبنانيين بعد زيارة الوفد الأميركي
تقارير نشرة الاخبار
07:51
لودريان في بيروت: محادثات مع المسؤولين اللبنانيين بعد زيارة الوفد الأميركي
0
أخبار لبنان
07:18
شهيب: التعليم الرسمي أمام أزمة غير مسبوقة مع اقتراب العام الدراسي الجديد
أخبار لبنان
07:18
شهيب: التعليم الرسمي أمام أزمة غير مسبوقة مع اقتراب العام الدراسي الجديد
0
أخبار لبنان
07:02
كرامي بعد لقائه بري: الأمور تسير إيجابياً وبالمسار الصحيح بفضل حكمة الرئيس بري
أخبار لبنان
07:02
كرامي بعد لقائه بري: الأمور تسير إيجابياً وبالمسار الصحيح بفضل حكمة الرئيس بري
0
أخبار لبنان
06:44
إقرار قانون إنشاء وزارة التكنولوجيا… شحادة: خطوة لنقل لبنان إلى عصر الاقتصاد الرقمي
أخبار لبنان
06:44
إقرار قانون إنشاء وزارة التكنولوجيا… شحادة: خطوة لنقل لبنان إلى عصر الاقتصاد الرقمي
0
أخبار لبنان
05:46
طوني فرنجيه من بعبدا : لدى الرئيس عون جدية وصدقية في نقل البلد من مرحلة التعطيل إلى مرحلة البناء
أخبار لبنان
05:46
طوني فرنجيه من بعبدا : لدى الرئيس عون جدية وصدقية في نقل البلد من مرحلة التعطيل إلى مرحلة البناء
0
آخر الأخبار
05:45
سانا: وصول 300 لاجىء سوري إلى معبر جديدة يابوس بريف دمشق ضمن الدفعة الثانية من برنامج العودة الطوعية من لبنان إلى سوريا الذي تنظمه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
آخر الأخبار
05:45
سانا: وصول 300 لاجىء سوري إلى معبر جديدة يابوس بريف دمشق ضمن الدفعة الثانية من برنامج العودة الطوعية من لبنان إلى سوريا الذي تنظمه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
0
أخبار لبنان
03:08
لودريان في لبنان... هذه تفاصيل زيارته
أخبار لبنان
03:08
لودريان في لبنان... هذه تفاصيل زيارته
0
أخبار لبنان
02:11
كنعان من بعبدا: ودائع الناس حقوق لا يمكن أن تتجزأ
أخبار لبنان
02:11
كنعان من بعبدا: ودائع الناس حقوق لا يمكن أن تتجزأ
0
أخبار دولية
00:10
ترامب يعتبر تشارلي كيرك "شهيد الحقيقة والحرية"
أخبار دولية
00:10
ترامب يعتبر تشارلي كيرك "شهيد الحقيقة والحرية"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
03:09
تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين...
حال الطقس
03:09
تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين...
2
خبر عاجل
09:50
جولة ميدانية لأدرعي في الجنوب (صور)
خبر عاجل
09:50
جولة ميدانية لأدرعي في الجنوب (صور)
3
خبر عاجل
04:57
الداخلية السورية: القبض على خلية تابعة لحزب الله في ريف دمشق الغربي
خبر عاجل
04:57
الداخلية السورية: القبض على خلية تابعة لحزب الله في ريف دمشق الغربي
4
خبر عاجل
08:05
حزب الله: ليس لدينا أي تواجد ولا نمارس أي نشاط على الأراضي السورية
خبر عاجل
08:05
حزب الله: ليس لدينا أي تواجد ولا نمارس أي نشاط على الأراضي السورية
5
خبر عاجل
10:55
قاسم: بعد أن تبين أن ما يؤخر مشروع "إسرائيل الكبرى" هو استمرار المقاومة أقترح على الدول العربية والإسلامية دعم وتأييد حق المقاومة في كل المحافل الدولية
خبر عاجل
10:55
قاسم: بعد أن تبين أن ما يؤخر مشروع "إسرائيل الكبرى" هو استمرار المقاومة أقترح على الدول العربية والإسلامية دعم وتأييد حق المقاومة في كل المحافل الدولية
6
أمن وقضاء
04:36
قوى الامن: توقيف مهرِّبَين من الجنسية النيجيرية تابعين لشبكة دولية لتهريب الكوكايين
أمن وقضاء
04:36
قوى الامن: توقيف مهرِّبَين من الجنسية النيجيرية تابعين لشبكة دولية لتهريب الكوكايين
7
أخبار دولية
16:39
تعرض المؤثر الأميركي الجمهوري تشارلي كيرك لإطلاق نار خلال فعالية في جامعة بولاية يوتا
أخبار دولية
16:39
تعرض المؤثر الأميركي الجمهوري تشارلي كيرك لإطلاق نار خلال فعالية في جامعة بولاية يوتا
8
آخر الأخبار
16:14
البنتاغون: وافقنا على مساعدات للجيش اللبناني قيمتها 14.2 مليون دولار
آخر الأخبار
16:14
البنتاغون: وافقنا على مساعدات للجيش اللبناني قيمتها 14.2 مليون دولار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More