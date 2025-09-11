بري استقبل لودريان ودعا اللجان المشتركة للاجتماع غدا

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان والوفد المرافق، في حضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفية ماغرو لتطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.



وإستقبل رئيس المجلس، النائب فيصل كرامي وتم البحث في آخر المستجدات السياسية وشؤونا تشريعية وانمائية.



دعوة اللجان



على صعيد آخر، دعا بري لجان المال والموازنة ، الإدارة والعدل ، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه الاقتصاد الوطني والتجارة، والصناعة والتخطيط، الى عقد جلسة مشتركة في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع في 12/9/2025 ، وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:



- مشروع القانون المعجل الوارد في المرسوم رقم 602 الرامي إلى تعديل القانون رقم 48 تاريخ 7/9/2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

- مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 297 الرامي إلى منح الحكومة حق تعديل قيمة غرامات السير.

- إقتراح قانون حماية المستهلك.

- مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان.