وزيرا الداخلية والإتصالات: صفقة الأسرى قيد المتابعة والإنتخابات بموعدها و"ستارلينك" بانتظار قرار مجلس الوزراء

أكد وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، لدى دخوله إلى قاعة مجلس الوزراء، أن "الحكومة تتابع عن كثب ملف صفقة تبادل الأسرى"، مشيرًا إلى أن "الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها من دون أي تأجيل".



من جهته، أوضح وزير الاتصالات شارل الحاج أن "وزارة الاتصالات أنجزت ما هو مطلوب منها في ما يخص ملف "ستارلينك"، مشيرًا إلى أن "القرار النهائي بات في عهدة مجلس الوزراء".