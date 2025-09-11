الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عون تناول في لقاءات نيابية واجتماعية واقتصادية اجراءات الحكومة للاصلاحات المالية ومواكبة مجلس النواب لها
أخبار لبنان
2025-09-11 | 09:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
عون تناول في لقاءات نيابية واجتماعية واقتصادية اجراءات الحكومة للاصلاحات المالية ومواكبة مجلس النواب لها
استقبل رئيس عون الجمهورية جوزاف عون رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وعرض معه للأوضاع الراهنة وعمل لجنة المال والموازنة.
وبعد اللقاء، قال كنعان: "السيادة والحقوق لا يمكن الانتقاص منهما، فإما ان تكون هناك سيادة او لا تكون، واما ان تكون هناك حقوق او لا تكون، فنصف سيادة وربع حق وتسويات - كما كان يحصل في السابق - هي التي اوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم".
واضاف: "يجب علينا جميعا ان نعلم ان مقومات الدولة هي سيادتها وحقوق شعبها ومواطنيها، وعندما تتأمن هذه المقومات تصبح الدولة حامية للجميع وتصون حقوقهم".
وشدد على ان "عماد السيادة هو الجيش اللبناني الذي يقوم حاليا بمهمات ضخمة، توجب حصوله على دعمنا جميعا ودعم المجتمع الدولي لتوفير كل الامكانات له لتحقيق ما هو مطلوب منه على هذا الصعيد".
فرنجية
واستقبل الرئيس عون النائب طوني فرنجيه وعرض معه للاوضاع العامة والتطورات الاخيرة.
وبعد اللقاء قال فرنجيه: "كلما اجتمعنا بالرئيس عون وتحدثنا معه، نلمس جدية وشفافية ومصداقية في رغبته في نقل البلد من مرحلة التعطيل والمناكفات والكباش السياسي الى مرحلة جديدة عنوانها البناء، بناء كل ما تهدم من جسور بين اللبنانيين ومكونات هذا الوطن، وايضا اعادة بناء الاقتصاد والمؤسسات وعلى رأسها الامنية والقضائية والإدارية".
وأضاف: "هذا ما يطمئننا اليوم، حيث نرى صراعا في البلد وكأن هناك اصرارا لدى البعض على رؤية لبنان منقسم عموديا، لان هذا البعض يعيش على الخلافات ويستثمر بها، وقد يراها كمصلحة انتخابية. نحن نؤيد ونوافق ونشجع ما يقوم به فخامة الرئيس الذي يلعب دوره كرئيس لجميع اللبنانيين وحريص على كل المكونات وعلى السلم والاهلي والوحدة الاهلية".
وسئل: ما رأيك بالخطة التي وضعها الجيش وبترحيب الحكومة بها؟
أجاب: "لم اطلع بعد على هذه الخطة بتفاصيلها، ولكن عندما نتحدث عن الجيش وقيادته فهذا الامر يترك ارتياحا لدى كل المكونات. وكما رأينا ان الامر لم يثر اي صدام، وترك ارتياحا عند الرئيس نبيه بري وكل المكونات الاخرى في الحكومة، وبالتالي لا يمكن القول الا ان الخطة ايجابية".
الحبتور
واستقبل الرئيس عون رجل الاعمال الاماراتي خلف الحبتور الذي وصل الى لبنان في زيارة هي الأولى منذ 16 عاما.
وفي خلال اللقاء، اعرب الحبتور عن سعادته لوجوده في لبنان، "خصوصا بعدما استعاد هذا البلد حضوره العربي والدولي منذ انتخاب الرئيس عون"، منوها بـ"الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، لا سيما الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ما سوف يسهم في إعادة الثقة العربية والدولية بلبنان".
واكد ان "لا اقتصاد قويا ولا استثمارات اذا لم يتحقق الأمان، وهو ما بدأ يلمسه اشقاء لبنان، لا سيما منهم رجال الاعمال الذين يستعدون للعودة الى الاستثمار فيه، لان في لبنان مميزات تجعله مقصدا للمستثمرين العرب والأجانب".
ونوه الحبتور بـ"مواقف الرئيس عون التي اعادت الامل ليس الى اللبنانيين فحسب، بل الى كل اشقاء لبنان واصدقائه".
ورحب الرئيس عون بالحبتور، متمنيا له "إقامة طيبة في الربوع اللبنانية"، منوها بمبادراته الاستثمارية في لبنان "وبالمحبة التي يبديها دائما تجاه هذا البلد وشعبه".
واكد ان "الحكومة تعمل على تثبيت الامن والاستقرار وإنجاز الإصلاحات وتعزيز القضاء، ليعود لبنان مقصدا لرجال الاعمال الذين يجدون فيه مساحة واسعة لاستثماراتهم، بفضل موقعه ودوره في المنطقة وما يتمتع به من مواصفات".
سفيرة لبنان لدى الأردن
كما استقبل الرئيس عون سفيرة لبنان لدى الأردن بريجيت طوق قبيل التحاقها بمركز عملها في الأردن، وزودها بتوجيهاته متمنيا لها التوفيق في مهامها الجديدة.
وشكرت السفيرة طوق "الثقة التي اولاني إياها الرئيس عون ومجلس الوزراء"، مشددة على "العمل لما فيه تعزيز العلاقات بين لبنان والأردن في مختلف المجالات".
أخبار لبنان
تناول
لقاءات
نيابية
واجتماعية
واقتصادية
اجراءات
الحكومة
للاصلاحات
المالية
ومواكبة
النواب
التالي
الحشيمي لـ"الأنباء الالكترونية": هجوم قطر فشل وأضعف نتنياهو... وحزب الله مدعو لاعتماد الليونة بملف السلاح
حزب الله عن العدوان الإسرائيلي على المؤسسات الإعلامية في اليمن: نتنياهو مفلس ويبحث عن أي إنتصار وهمي لينقذ نفسه
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-08
الرئيس عون تناول والرئيس بري التطورات بعد جلسة الحكومة
أخبار لبنان
2025-09-08
الرئيس عون تناول والرئيس بري التطورات بعد جلسة الحكومة
0
آخر الأخبار
2025-06-30
فريد البستاني من مجلس النواب: أستغرب أن الحكومة لم تقدم أي رؤية اقتصادية أو مالية والدولة هدرت وسرقة أموال المودعين وهي أمانة في رقبتنا ورقبة الدولة والمصرف المركزي
آخر الأخبار
2025-06-30
فريد البستاني من مجلس النواب: أستغرب أن الحكومة لم تقدم أي رؤية اقتصادية أو مالية والدولة هدرت وسرقة أموال المودعين وهي أمانة في رقبتنا ورقبة الدولة والمصرف المركزي
0
آخر الأخبار
2025-07-26
رئيس الحكومة نواف سلام في عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
آخر الأخبار
2025-07-26
رئيس الحكومة نواف سلام في عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
0
آخر الأخبار
2025-07-08
رئيس الحكومة نواف سلام في عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
آخر الأخبار
2025-07-08
رئيس الحكومة نواف سلام في عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
10:10
توقيف شخص نفّذ عشرات عمليات سرقة دراجات آلية في جبل لبنان...
أمن وقضاء
10:10
توقيف شخص نفّذ عشرات عمليات سرقة دراجات آلية في جبل لبنان...
0
أخبار لبنان
10:05
مرتينوس زار "وطن الإنسان": شراكة على درب العدالة وبناء الدولة
أخبار لبنان
10:05
مرتينوس زار "وطن الإنسان": شراكة على درب العدالة وبناء الدولة
0
أخبار لبنان
09:50
"لادي" أطلقت تقرير مراقبة الانتخابات البلدية والاختيارية للعام 2025 من منظور جندري
أخبار لبنان
09:50
"لادي" أطلقت تقرير مراقبة الانتخابات البلدية والاختيارية للعام 2025 من منظور جندري
0
خبر عاجل
09:50
جولة ميدانية لأدرعي في الجنوب (صور)
خبر عاجل
09:50
جولة ميدانية لأدرعي في الجنوب (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-09
مكي أطلق عملية تقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
أخبار لبنان
2025-09-09
مكي أطلق عملية تقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
0
أخبار لبنان
2025-04-02
الراعي: الحل ليس عسكريًا بل دبلوماسيًا ولا يمكن أن نستمر بسلاحين وجيشين
أخبار لبنان
2025-04-02
الراعي: الحل ليس عسكريًا بل دبلوماسيًا ولا يمكن أن نستمر بسلاحين وجيشين
0
حال الطقس
2025-08-16
الكتل الحارة تنحسر كلياً... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-08-16
الكتل الحارة تنحسر كلياً... إليكم تفاصيل الطقس
0
أخبار دولية
15:33
رئيس وزراء قطر: نبحث مع الشركاء بالمنطقة الرد على الهجوم الإسرائيلي
أخبار دولية
15:33
رئيس وزراء قطر: نبحث مع الشركاء بالمنطقة الرد على الهجوم الإسرائيلي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:51
لودريان في بيروت: محادثات مع المسؤولين اللبنانيين بعد زيارة الوفد الأميركي
تقارير نشرة الاخبار
07:51
لودريان في بيروت: محادثات مع المسؤولين اللبنانيين بعد زيارة الوفد الأميركي
0
أخبار لبنان
07:18
شهيب: التعليم الرسمي أمام أزمة غير مسبوقة مع اقتراب العام الدراسي الجديد
أخبار لبنان
07:18
شهيب: التعليم الرسمي أمام أزمة غير مسبوقة مع اقتراب العام الدراسي الجديد
0
أخبار لبنان
07:02
كرامي بعد لقائه بري: الأمور تسير إيجابياً وبالمسار الصحيح بفضل حكمة الرئيس بري
أخبار لبنان
07:02
كرامي بعد لقائه بري: الأمور تسير إيجابياً وبالمسار الصحيح بفضل حكمة الرئيس بري
0
أخبار لبنان
06:44
إقرار قانون إنشاء وزارة التكنولوجيا… شحادة: خطوة لنقل لبنان إلى عصر الاقتصاد الرقمي
أخبار لبنان
06:44
إقرار قانون إنشاء وزارة التكنولوجيا… شحادة: خطوة لنقل لبنان إلى عصر الاقتصاد الرقمي
0
أخبار لبنان
05:46
طوني فرنجيه من بعبدا : لدى الرئيس عون جدية وصدقية في نقل البلد من مرحلة التعطيل إلى مرحلة البناء
أخبار لبنان
05:46
طوني فرنجيه من بعبدا : لدى الرئيس عون جدية وصدقية في نقل البلد من مرحلة التعطيل إلى مرحلة البناء
0
آخر الأخبار
05:45
سانا: وصول 300 لاجىء سوري إلى معبر جديدة يابوس بريف دمشق ضمن الدفعة الثانية من برنامج العودة الطوعية من لبنان إلى سوريا الذي تنظمه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
آخر الأخبار
05:45
سانا: وصول 300 لاجىء سوري إلى معبر جديدة يابوس بريف دمشق ضمن الدفعة الثانية من برنامج العودة الطوعية من لبنان إلى سوريا الذي تنظمه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
0
أخبار لبنان
03:08
لودريان في لبنان... هذه تفاصيل زيارته
أخبار لبنان
03:08
لودريان في لبنان... هذه تفاصيل زيارته
0
أخبار لبنان
02:11
كنعان من بعبدا: ودائع الناس حقوق لا يمكن أن تتجزأ
أخبار لبنان
02:11
كنعان من بعبدا: ودائع الناس حقوق لا يمكن أن تتجزأ
0
أخبار دولية
00:10
ترامب يعتبر تشارلي كيرك "شهيد الحقيقة والحرية"
أخبار دولية
00:10
ترامب يعتبر تشارلي كيرك "شهيد الحقيقة والحرية"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
03:09
تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين...
حال الطقس
03:09
تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين...
2
خبر عاجل
09:50
جولة ميدانية لأدرعي في الجنوب (صور)
خبر عاجل
09:50
جولة ميدانية لأدرعي في الجنوب (صور)
3
خبر عاجل
04:57
الداخلية السورية: القبض على خلية تابعة لحزب الله في ريف دمشق الغربي
خبر عاجل
04:57
الداخلية السورية: القبض على خلية تابعة لحزب الله في ريف دمشق الغربي
4
خبر عاجل
08:05
حزب الله: ليس لدينا أي تواجد ولا نمارس أي نشاط على الأراضي السورية
خبر عاجل
08:05
حزب الله: ليس لدينا أي تواجد ولا نمارس أي نشاط على الأراضي السورية
5
خبر عاجل
10:55
قاسم: بعد أن تبين أن ما يؤخر مشروع "إسرائيل الكبرى" هو استمرار المقاومة أقترح على الدول العربية والإسلامية دعم وتأييد حق المقاومة في كل المحافل الدولية
خبر عاجل
10:55
قاسم: بعد أن تبين أن ما يؤخر مشروع "إسرائيل الكبرى" هو استمرار المقاومة أقترح على الدول العربية والإسلامية دعم وتأييد حق المقاومة في كل المحافل الدولية
6
أمن وقضاء
04:36
قوى الامن: توقيف مهرِّبَين من الجنسية النيجيرية تابعين لشبكة دولية لتهريب الكوكايين
أمن وقضاء
04:36
قوى الامن: توقيف مهرِّبَين من الجنسية النيجيرية تابعين لشبكة دولية لتهريب الكوكايين
7
أخبار دولية
16:39
تعرض المؤثر الأميركي الجمهوري تشارلي كيرك لإطلاق نار خلال فعالية في جامعة بولاية يوتا
أخبار دولية
16:39
تعرض المؤثر الأميركي الجمهوري تشارلي كيرك لإطلاق نار خلال فعالية في جامعة بولاية يوتا
8
آخر الأخبار
16:14
البنتاغون: وافقنا على مساعدات للجيش اللبناني قيمتها 14.2 مليون دولار
آخر الأخبار
16:14
البنتاغون: وافقنا على مساعدات للجيش اللبناني قيمتها 14.2 مليون دولار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More