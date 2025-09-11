عون تناول في لقاءات نيابية واجتماعية واقتصادية اجراءات الحكومة للاصلاحات المالية ومواكبة مجلس النواب لها

استقبل رئيس عون الجمهورية جوزاف عون رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وعرض معه للأوضاع الراهنة وعمل لجنة المال والموازنة.



وبعد اللقاء، قال كنعان: "السيادة والحقوق لا يمكن الانتقاص منهما، فإما ان تكون هناك سيادة او لا تكون، واما ان تكون هناك حقوق او لا تكون، فنصف سيادة وربع حق وتسويات - كما كان يحصل في السابق - هي التي اوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم".



واضاف: "يجب علينا جميعا ان نعلم ان مقومات الدولة هي سيادتها وحقوق شعبها ومواطنيها، وعندما تتأمن هذه المقومات تصبح الدولة حامية للجميع وتصون حقوقهم".



وشدد على ان "عماد السيادة هو الجيش اللبناني الذي يقوم حاليا بمهمات ضخمة، توجب حصوله على دعمنا جميعا ودعم المجتمع الدولي لتوفير كل الامكانات له لتحقيق ما هو مطلوب منه على هذا الصعيد".



فرنجية



واستقبل الرئيس عون النائب طوني فرنجيه وعرض معه للاوضاع العامة والتطورات الاخيرة.



وبعد اللقاء قال فرنجيه: "كلما اجتمعنا بالرئيس عون وتحدثنا معه، نلمس جدية وشفافية ومصداقية في رغبته في نقل البلد من مرحلة التعطيل والمناكفات والكباش السياسي الى مرحلة جديدة عنوانها البناء، بناء كل ما تهدم من جسور بين اللبنانيين ومكونات هذا الوطن، وايضا اعادة بناء الاقتصاد والمؤسسات وعلى رأسها الامنية والقضائية والإدارية".



وأضاف: "هذا ما يطمئننا اليوم، حيث نرى صراعا في البلد وكأن هناك اصرارا لدى البعض على رؤية لبنان منقسم عموديا، لان هذا البعض يعيش على الخلافات ويستثمر بها، وقد يراها كمصلحة انتخابية. نحن نؤيد ونوافق ونشجع ما يقوم به فخامة الرئيس الذي يلعب دوره كرئيس لجميع اللبنانيين وحريص على كل المكونات وعلى السلم والاهلي والوحدة الاهلية".



وسئل: ما رأيك بالخطة التي وضعها الجيش وبترحيب الحكومة بها؟



أجاب: "لم اطلع بعد على هذه الخطة بتفاصيلها، ولكن عندما نتحدث عن الجيش وقيادته فهذا الامر يترك ارتياحا لدى كل المكونات. وكما رأينا ان الامر لم يثر اي صدام، وترك ارتياحا عند الرئيس نبيه بري وكل المكونات الاخرى في الحكومة، وبالتالي لا يمكن القول الا ان الخطة ايجابية".



الحبتور



واستقبل الرئيس عون رجل الاعمال الاماراتي خلف الحبتور الذي وصل الى لبنان في زيارة هي الأولى منذ 16 عاما.



وفي خلال اللقاء، اعرب الحبتور عن سعادته لوجوده في لبنان، "خصوصا بعدما استعاد هذا البلد حضوره العربي والدولي منذ انتخاب الرئيس عون"، منوها بـ"الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، لا سيما الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ما سوف يسهم في إعادة الثقة العربية والدولية بلبنان".



واكد ان "لا اقتصاد قويا ولا استثمارات اذا لم يتحقق الأمان، وهو ما بدأ يلمسه اشقاء لبنان، لا سيما منهم رجال الاعمال الذين يستعدون للعودة الى الاستثمار فيه، لان في لبنان مميزات تجعله مقصدا للمستثمرين العرب والأجانب".



ونوه الحبتور بـ"مواقف الرئيس عون التي اعادت الامل ليس الى اللبنانيين فحسب، بل الى كل اشقاء لبنان واصدقائه".



ورحب الرئيس عون بالحبتور، متمنيا له "إقامة طيبة في الربوع اللبنانية"، منوها بمبادراته الاستثمارية في لبنان "وبالمحبة التي يبديها دائما تجاه هذا البلد وشعبه".



واكد ان "الحكومة تعمل على تثبيت الامن والاستقرار وإنجاز الإصلاحات وتعزيز القضاء، ليعود لبنان مقصدا لرجال الاعمال الذين يجدون فيه مساحة واسعة لاستثماراتهم، بفضل موقعه ودوره في المنطقة وما يتمتع به من مواصفات".



سفيرة لبنان لدى الأردن



كما استقبل الرئيس عون سفيرة لبنان لدى الأردن بريجيت طوق قبيل التحاقها بمركز عملها في الأردن، وزودها بتوجيهاته متمنيا لها التوفيق في مهامها الجديدة.



وشكرت السفيرة طوق "الثقة التي اولاني إياها الرئيس عون ومجلس الوزراء"، مشددة على "العمل لما فيه تعزيز العلاقات بين لبنان والأردن في مختلف المجالات".