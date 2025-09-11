الأخبار
لودريان من السراي: لتسريع الإصلاحات المالية والاقتصادية
أخبار لبنان
2025-09-11 | 09:39
لودريان من السراي: لتسريع الإصلاحات المالية والاقتصادية
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الكبير، المبعوث الرئاسي الفرنسي الوزير السابق جان إيف لودريان، يرافقه السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو.
وفي مستهل اللقاء، أطلع الرئيس سلام الموفد الفرنسي على الوضع العام في لبنان بعد القرارات الحكومية الأخيرة لجهة حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا أن "هذا المسار أصبح خيارا وطنيا لا عودة عنه".
كما عرض الرئيس سلام أولويات عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، محددا ثلاث محطات أساسية تشكل ركائز في هذا المسار:
- مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لتعبئة الموارد اللازمة للبنى التحتية والمساكن وتحريك عجلة الاقتصاد.
- مؤتمر دعم الجيش اللبناني لتأمين التمويل والقدرات اللوجستية والعتاد، بما يمكنه من تعزيز الاستقرار وبسط سلطة الدولة.
- مؤتمر "بيروت 1" للاستثمار لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات وترسيخ ثقة المجتمع الدولي بلبنان.
وشدد الرئيس سلام على أن "هذه المحطات مترابطة وتكمل بعضها بعضا، إذ لا يمكن تحقيق النهوض الاقتصادي من دون الاستقرار الأمني، ولا ترسيخ الاستقرار من دون مؤسسات قوية وبيئة استثمارية جاذبة"، مؤكدا أن إنجاح هذه المسارات الثلاثة يتطلب دعم فرنسا، إلى جانب الأصدقاء العرب والدوليين.
من جانبه، هنأ الموفد الفرنسي الحكومة اللبنانية على الخطوات التي اتخذتها لبسط سلطة الدولة. وأعاد تأكيد "التزام فرنسا بدعم لبنان في مساراته الثلاثة: إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، دعم الجيش، وتحفيز الاستثمار".
واعتبر أن الجيش اللبناني هو الضامن الأول للاستقرار الداخلي وثقة المواطنين، مؤكدا أن باريس ستواكب هذه المؤتمرات الثلاثة.
وشدد على أهمية تسريع الإصلاحات المالية والاقتصادية، ولا سيما إحالة مشروع قانون الفجوة المالية إلى مجلس النواب والتقدّم نحو اتفاق مع صندوق النقد الدولي، باعتبارهما مدخلين أساسيين لتعزيز ثقة المجتمع الدولي.
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس سلام أن الحكومة ستناقش مشروع القانون وتحيله إلى مجلس النواب خلال شهر، مشددا على أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ما زال في صدارة أولوياتها.
أخبار لبنان
نواف سلام
لودريان
الإعمار
السلاح
الإصلاحات
0
أخبار لبنان
2025-07-22
سلام عرض مع جابر والبساط وحاكم المركزي الأوضاع المالية والإقتصادية واستقبل رئيس دائرة أوقاف البقاع
أخبار لبنان
2025-07-22
سلام عرض مع جابر والبساط وحاكم المركزي الأوضاع المالية والإقتصادية واستقبل رئيس دائرة أوقاف البقاع
0
اقتصاد
2025-07-20
كتب من وزير المالية إلى عددٍ من الوزارات المساهمة في إعداد الإطار المالي لخطط الإصلاح
اقتصاد
2025-07-20
كتب من وزير المالية إلى عددٍ من الوزارات المساهمة في إعداد الإطار المالي لخطط الإصلاح
0
أخبار لبنان
09:06
عون تناول في لقاءات نيابية واجتماعية واقتصادية اجراءات الحكومة للاصلاحات المالية ومواكبة مجلس النواب لها
أخبار لبنان
09:06
عون تناول في لقاءات نيابية واجتماعية واقتصادية اجراءات الحكومة للاصلاحات المالية ومواكبة مجلس النواب لها
0
آخر الأخبار
2025-07-04
الامين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس لـ جدل: مسار التعيينات المالية لا يزال بطيئًا
آخر الأخبار
2025-07-04
الامين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس لـ جدل: مسار التعيينات المالية لا يزال بطيئًا
0
أمن وقضاء
10:10
توقيف شخص نفّذ عشرات عمليات سرقة دراجات آلية في جبل لبنان...
أمن وقضاء
10:10
توقيف شخص نفّذ عشرات عمليات سرقة دراجات آلية في جبل لبنان...
0
أخبار لبنان
10:05
مرتينوس زار "وطن الإنسان": شراكة على درب العدالة وبناء الدولة
أخبار لبنان
10:05
مرتينوس زار "وطن الإنسان": شراكة على درب العدالة وبناء الدولة
0
أخبار لبنان
09:50
"لادي" أطلقت تقرير مراقبة الانتخابات البلدية والاختيارية للعام 2025 من منظور جندري
أخبار لبنان
09:50
"لادي" أطلقت تقرير مراقبة الانتخابات البلدية والاختيارية للعام 2025 من منظور جندري
0
خبر عاجل
09:50
جولة ميدانية لأدرعي في الجنوب (صور)
خبر عاجل
09:50
جولة ميدانية لأدرعي في الجنوب (صور)
0
آخر الأخبار
08:55
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في جنوب وادي عربة بعد رصد تسلل مسيرة أطلقت من اليمن
آخر الأخبار
08:55
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في جنوب وادي عربة بعد رصد تسلل مسيرة أطلقت من اليمن
0
أمن وقضاء
08:13
"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في بعلبك وقب الياس
أمن وقضاء
08:13
"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في بعلبك وقب الياس
0
آخر الأخبار
08:29
رويترز: قطر تقول إن تقرير أكسيوس حول إعادة تقييم شراكتها الأمنية مع أمريكا "خاطئ تماما"
آخر الأخبار
08:29
رويترز: قطر تقول إن تقرير أكسيوس حول إعادة تقييم شراكتها الأمنية مع أمريكا "خاطئ تماما"
0
آخر الأخبار
05:57
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل رماية حنوش - حامات ما بين الساعة 12:30 والساعة 16:00
آخر الأخبار
05:57
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل رماية حنوش - حامات ما بين الساعة 12:30 والساعة 16:00
0
تقارير نشرة الاخبار
07:51
لودريان في بيروت: محادثات مع المسؤولين اللبنانيين بعد زيارة الوفد الأميركي
تقارير نشرة الاخبار
07:51
لودريان في بيروت: محادثات مع المسؤولين اللبنانيين بعد زيارة الوفد الأميركي
0
أخبار لبنان
07:18
شهيب: التعليم الرسمي أمام أزمة غير مسبوقة مع اقتراب العام الدراسي الجديد
أخبار لبنان
07:18
شهيب: التعليم الرسمي أمام أزمة غير مسبوقة مع اقتراب العام الدراسي الجديد
0
أخبار لبنان
07:02
كرامي بعد لقائه بري: الأمور تسير إيجابياً وبالمسار الصحيح بفضل حكمة الرئيس بري
أخبار لبنان
07:02
كرامي بعد لقائه بري: الأمور تسير إيجابياً وبالمسار الصحيح بفضل حكمة الرئيس بري
0
أخبار لبنان
06:44
إقرار قانون إنشاء وزارة التكنولوجيا… شحادة: خطوة لنقل لبنان إلى عصر الاقتصاد الرقمي
أخبار لبنان
06:44
إقرار قانون إنشاء وزارة التكنولوجيا… شحادة: خطوة لنقل لبنان إلى عصر الاقتصاد الرقمي
0
أخبار لبنان
05:46
طوني فرنجيه من بعبدا : لدى الرئيس عون جدية وصدقية في نقل البلد من مرحلة التعطيل إلى مرحلة البناء
أخبار لبنان
05:46
طوني فرنجيه من بعبدا : لدى الرئيس عون جدية وصدقية في نقل البلد من مرحلة التعطيل إلى مرحلة البناء
0
آخر الأخبار
05:45
سانا: وصول 300 لاجىء سوري إلى معبر جديدة يابوس بريف دمشق ضمن الدفعة الثانية من برنامج العودة الطوعية من لبنان إلى سوريا الذي تنظمه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
آخر الأخبار
05:45
سانا: وصول 300 لاجىء سوري إلى معبر جديدة يابوس بريف دمشق ضمن الدفعة الثانية من برنامج العودة الطوعية من لبنان إلى سوريا الذي تنظمه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
0
أخبار لبنان
03:08
لودريان في لبنان... هذه تفاصيل زيارته
أخبار لبنان
03:08
لودريان في لبنان... هذه تفاصيل زيارته
0
أخبار لبنان
02:11
كنعان من بعبدا: ودائع الناس حقوق لا يمكن أن تتجزأ
أخبار لبنان
02:11
كنعان من بعبدا: ودائع الناس حقوق لا يمكن أن تتجزأ
0
أخبار دولية
00:10
ترامب يعتبر تشارلي كيرك "شهيد الحقيقة والحرية"
أخبار دولية
00:10
ترامب يعتبر تشارلي كيرك "شهيد الحقيقة والحرية"
1
حال الطقس
03:09
تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين...
حال الطقس
03:09
تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين...
2
خبر عاجل
09:50
جولة ميدانية لأدرعي في الجنوب (صور)
خبر عاجل
09:50
جولة ميدانية لأدرعي في الجنوب (صور)
3
خبر عاجل
04:57
الداخلية السورية: القبض على خلية تابعة لحزب الله في ريف دمشق الغربي
خبر عاجل
04:57
الداخلية السورية: القبض على خلية تابعة لحزب الله في ريف دمشق الغربي
4
خبر عاجل
08:05
حزب الله: ليس لدينا أي تواجد ولا نمارس أي نشاط على الأراضي السورية
خبر عاجل
08:05
حزب الله: ليس لدينا أي تواجد ولا نمارس أي نشاط على الأراضي السورية
5
خبر عاجل
10:55
قاسم: بعد أن تبين أن ما يؤخر مشروع "إسرائيل الكبرى" هو استمرار المقاومة أقترح على الدول العربية والإسلامية دعم وتأييد حق المقاومة في كل المحافل الدولية
خبر عاجل
10:55
قاسم: بعد أن تبين أن ما يؤخر مشروع "إسرائيل الكبرى" هو استمرار المقاومة أقترح على الدول العربية والإسلامية دعم وتأييد حق المقاومة في كل المحافل الدولية
6
أمن وقضاء
04:36
قوى الامن: توقيف مهرِّبَين من الجنسية النيجيرية تابعين لشبكة دولية لتهريب الكوكايين
أمن وقضاء
04:36
قوى الامن: توقيف مهرِّبَين من الجنسية النيجيرية تابعين لشبكة دولية لتهريب الكوكايين
7
أخبار دولية
16:39
تعرض المؤثر الأميركي الجمهوري تشارلي كيرك لإطلاق نار خلال فعالية في جامعة بولاية يوتا
أخبار دولية
16:39
تعرض المؤثر الأميركي الجمهوري تشارلي كيرك لإطلاق نار خلال فعالية في جامعة بولاية يوتا
8
آخر الأخبار
16:14
البنتاغون: وافقنا على مساعدات للجيش اللبناني قيمتها 14.2 مليون دولار
آخر الأخبار
16:14
البنتاغون: وافقنا على مساعدات للجيش اللبناني قيمتها 14.2 مليون دولار
