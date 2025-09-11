لودريان من السراي: لتسريع الإصلاحات المالية والاقتصادية

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الكبير، المبعوث الرئاسي الفرنسي الوزير السابق جان إيف لودريان، يرافقه السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو.



وفي مستهل اللقاء، أطلع الرئيس سلام الموفد الفرنسي على الوضع العام في لبنان بعد القرارات الحكومية الأخيرة لجهة حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا أن "هذا المسار أصبح خيارا وطنيا لا عودة عنه".



كما عرض الرئيس سلام أولويات عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، محددا ثلاث محطات أساسية تشكل ركائز في هذا المسار:



- مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لتعبئة الموارد اللازمة للبنى التحتية والمساكن وتحريك عجلة الاقتصاد.

- مؤتمر دعم الجيش اللبناني لتأمين التمويل والقدرات اللوجستية والعتاد، بما يمكنه من تعزيز الاستقرار وبسط سلطة الدولة.

- مؤتمر "بيروت 1" للاستثمار لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات وترسيخ ثقة المجتمع الدولي بلبنان.



وشدد الرئيس سلام على أن "هذه المحطات مترابطة وتكمل بعضها بعضا، إذ لا يمكن تحقيق النهوض الاقتصادي من دون الاستقرار الأمني، ولا ترسيخ الاستقرار من دون مؤسسات قوية وبيئة استثمارية جاذبة"، مؤكدا أن إنجاح هذه المسارات الثلاثة يتطلب دعم فرنسا، إلى جانب الأصدقاء العرب والدوليين.



من جانبه، هنأ الموفد الفرنسي الحكومة اللبنانية على الخطوات التي اتخذتها لبسط سلطة الدولة. وأعاد تأكيد "التزام فرنسا بدعم لبنان في مساراته الثلاثة: إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، دعم الجيش، وتحفيز الاستثمار".



واعتبر أن الجيش اللبناني هو الضامن الأول للاستقرار الداخلي وثقة المواطنين، مؤكدا أن باريس ستواكب هذه المؤتمرات الثلاثة.



من جانبه، هنأ الموفد الفرنسي الحكومة اللبنانية على الخطوات التي اتخذتها لبسط سلطة الدولة. وأعاد تأكيد "التزام فرنسا بدعم لبنان في مساراته الثلاثة: إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، دعم الجيش، وتحفيز الاستثمار".

واعتبر أن الجيش اللبناني هو الضامن الأول للاستقرار الداخلي وثقة المواطنين، مؤكدا أن باريس ستواكب هذه المؤتمرات الثلاثة.

وشدد على أهمية تسريع الإصلاحات المالية والاقتصادية، ولا سيما إحالة مشروع قانون الفجوة المالية إلى مجلس النواب والتقدّم نحو اتفاق مع صندوق النقد الدولي، باعتبارهما مدخلين أساسيين لتعزيز ثقة المجتمع الدولي.