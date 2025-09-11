الأخبار
LBCI
LBCI

لودريان من السراي: لتسريع الإصلاحات المالية والاقتصادية

أخبار لبنان
2025-09-11 | 09:39
لودريان من السراي: لتسريع الإصلاحات المالية والاقتصادية
لودريان من السراي: لتسريع الإصلاحات المالية والاقتصادية

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الكبير، المبعوث الرئاسي الفرنسي الوزير السابق جان إيف لودريان، يرافقه السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو.

وفي مستهل اللقاء، أطلع الرئيس سلام الموفد الفرنسي على الوضع العام في لبنان بعد القرارات الحكومية الأخيرة لجهة حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا أن "هذا المسار أصبح خيارا وطنيا لا عودة عنه". 

كما عرض الرئيس سلام أولويات عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، محددا ثلاث محطات أساسية تشكل ركائز في هذا المسار:

- مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لتعبئة الموارد اللازمة للبنى التحتية والمساكن وتحريك عجلة الاقتصاد.
- مؤتمر دعم الجيش اللبناني لتأمين التمويل والقدرات اللوجستية والعتاد، بما يمكنه من تعزيز الاستقرار وبسط سلطة الدولة.
- مؤتمر "بيروت 1" للاستثمار لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات وترسيخ ثقة المجتمع الدولي بلبنان.
 

وشدد الرئيس سلام على أن "هذه المحطات مترابطة وتكمل بعضها بعضا، إذ لا يمكن تحقيق النهوض الاقتصادي من دون الاستقرار الأمني، ولا ترسيخ الاستقرار من دون مؤسسات قوية وبيئة استثمارية جاذبة"، مؤكدا أن إنجاح هذه المسارات الثلاثة يتطلب دعم فرنسا، إلى جانب الأصدقاء العرب والدوليين.
 

من جانبه، هنأ الموفد الفرنسي الحكومة اللبنانية على الخطوات التي اتخذتها لبسط سلطة الدولة. وأعاد تأكيد "التزام فرنسا بدعم لبنان في مساراته الثلاثة: إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، دعم الجيش، وتحفيز الاستثمار". 

واعتبر أن الجيش اللبناني هو الضامن الأول للاستقرار الداخلي وثقة المواطنين، مؤكدا أن باريس ستواكب هذه المؤتمرات الثلاثة.

وشدد على أهمية تسريع الإصلاحات المالية والاقتصادية، ولا سيما إحالة مشروع قانون الفجوة المالية إلى مجلس النواب والتقدّم نحو اتفاق مع صندوق النقد الدولي، باعتبارهما مدخلين أساسيين لتعزيز ثقة المجتمع الدولي.
 

وفي هذا الإطار، أكد الرئيس سلام أن الحكومة ستناقش مشروع القانون وتحيله إلى مجلس النواب خلال شهر، مشددا على أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ما زال في صدارة أولوياتها.
 

أخبار لبنان

نواف سلام

لودريان

الإعمار

السلاح

الإصلاحات

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-22

سلام عرض مع جابر والبساط وحاكم المركزي الأوضاع المالية والإقتصادية واستقبل رئيس دائرة أوقاف البقاع

LBCI
اقتصاد
2025-07-20

كتب من وزير المالية إلى عددٍ من الوزارات المساهمة في إعداد الإطار المالي لخطط الإصلاح

LBCI
أخبار لبنان
09:06

عون تناول في لقاءات نيابية واجتماعية واقتصادية اجراءات الحكومة للاصلاحات المالية ومواكبة مجلس النواب لها

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-04

الامين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس لـ جدل: مسار التعيينات المالية لا يزال بطيئًا

LBCI
أمن وقضاء
10:10

توقيف شخص نفّذ عشرات عمليات سرقة دراجات آلية في جبل لبنان...

LBCI
أخبار لبنان
10:05

مرتينوس زار "وطن الإنسان": شراكة على درب العدالة وبناء الدولة

LBCI
أخبار لبنان
09:50

"لادي" أطلقت تقرير مراقبة الانتخابات البلدية والاختيارية للعام 2025 من منظور جندري

LBCI
خبر عاجل
09:50

جولة ميدانية لأدرعي في الجنوب (صور)

LBCI
آخر الأخبار
08:55

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في جنوب وادي عربة بعد رصد تسلل مسيرة أطلقت من اليمن

LBCI
أمن وقضاء
08:13

"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في بعلبك وقب الياس

LBCI
آخر الأخبار
08:29

رويترز: قطر تقول إن تقرير أكسيوس حول إعادة تقييم شراكتها الأمنية مع أمريكا "خاطئ تماما"

LBCI
آخر الأخبار
05:57

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل رماية حنوش - حامات ما بين الساعة 12:30 والساعة 16:00

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:51

لودريان في بيروت: محادثات مع المسؤولين اللبنانيين بعد زيارة الوفد الأميركي

LBCI
أخبار لبنان
07:18

شهيب: التعليم الرسمي أمام أزمة غير مسبوقة مع اقتراب العام الدراسي الجديد

LBCI
أخبار لبنان
07:02

كرامي بعد لقائه بري: الأمور تسير إيجابياً وبالمسار الصحيح بفضل حكمة الرئيس بري

LBCI
أخبار لبنان
06:44

إقرار قانون إنشاء وزارة التكنولوجيا… شحادة: خطوة لنقل لبنان إلى عصر الاقتصاد الرقمي

LBCI
أخبار لبنان
05:46

طوني فرنجيه من بعبدا : لدى الرئيس عون جدية وصدقية في نقل البلد من مرحلة التعطيل إلى مرحلة البناء

LBCI
آخر الأخبار
05:45

سانا: وصول 300 لاجىء سوري إلى معبر جديدة يابوس بريف دمشق ضمن الدفعة الثانية من برنامج العودة الطوعية من لبنان إلى سوريا الذي تنظمه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

LBCI
أخبار لبنان
03:08

لودريان في لبنان... هذه تفاصيل زيارته

LBCI
أخبار لبنان
02:11

كنعان من بعبدا: ودائع الناس حقوق لا يمكن أن تتجزأ

LBCI
أخبار دولية
00:10

ترامب يعتبر تشارلي كيرك "شهيد الحقيقة والحرية"

LBCI
حال الطقس
03:09

تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين...

LBCI
خبر عاجل
09:50

جولة ميدانية لأدرعي في الجنوب (صور)

LBCI
خبر عاجل
04:57

الداخلية السورية: القبض على خلية تابعة لحزب الله في ريف دمشق الغربي ⁧‫

LBCI
خبر عاجل
08:05

حزب الله: ليس لدينا أي تواجد ولا نمارس أي نشاط على ‏‏الأراضي السورية

LBCI
خبر عاجل
10:55

قاسم: بعد أن تبين أن ما يؤخر مشروع "إسرائيل الكبرى" هو استمرار المقاومة أقترح على الدول العربية والإسلامية دعم وتأييد حق المقاومة في كل المحافل الدولية

LBCI
أمن وقضاء
04:36

قوى الامن: توقيف مهرِّبَين من الجنسية النيجيرية تابعين لشبكة دولية لتهريب الكوكايين

LBCI
أخبار دولية
16:39

تعرض المؤثر الأميركي الجمهوري تشارلي كيرك لإطلاق نار خلال فعالية في جامعة بولاية يوتا

LBCI
آخر الأخبار
16:14

البنتاغون: وافقنا على مساعدات للجيش اللبناني قيمتها 14.2 مليون دولار

Learn More