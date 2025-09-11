الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مش أنا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مرتينوس زار "وطن الإنسان": شراكة على درب العدالة وبناء الدولة
أخبار لبنان
2025-09-11 | 10:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مرتينوس زار "وطن الإنسان": شراكة على درب العدالة وبناء الدولة
زار المرشّح لمركز النقيب في انتخابات نقابة المحامين في بيروت، المحامي عماد مرتينوس، مقرّ "مشروع وطن الإنسان"، حيث التقى رئيس المجلس التنفيذيّ النائب نعمة إفرام بحضور أعضاء المجلس.
وتناول اللقاء، تطلّعات المشروع ومبادئه القائمة على ترسيخ قيم الحرّية والعدالة والمواطنة الحقيقية، وإرساء دولة القانون، في سياق إطلاق مبادرات إصلاحيّة متطوّرة تنعكس إيجاباً على مؤسّسات الدولة كافة، وتصبّ في مسار إعادة بنائها.
ورحّب النائب إفرام بزيارة مرتينوس متمنياً له الخير والتوفيق، مثنيا على شخصيّته التي تحمل طاقة إيجابيّة ومهارات قانونيّة وقِيَماً وطنيّة وأخلاقيّة، ومعرباً عن أمله في أن يساهم حضوره في إحياء مفهوم التلاقي بين اللبنانيين وتجديد الالتزام ببناء لبنان أكثر عدلاً وحرّية.
من جهته، عبّر مرتينوس عن اعتزازه بالدعم المعنويّ الذي يتلقّاه، مؤكّداً أنّ "مشروع وطن الإنسان" مؤمن وفاعل من أجل قيم الحقّ والقانون، ومبدياً استعداده للعمل جنباً إلى جنب مع جميع الفاعلين لتحقيق التغيير المنشود، مع التشديد على أهميّة العمل الجماعي في بناء قصور عدل على امتداد الوطن.
وأشاد الحاضرون بالدور الوطني الحيويّ لنقابة المحامين، باعتبارها محرّكاً مؤثّراً في الحياة العامّة، مع التركيز على ضرورة إصلاح القضاء والنظام القانونيّ، والتصدّي لقضايا الساعة الملحّة، ومنها تدهور أوضاع السجون، وأزمات السجلّ التجاري والمصارف، إلى جانب ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.
وأوضح إفرام أنّ "مشروع وطن الإنسان" يسعى إلى توظيف التكنولوجيا والاحترافية لخلق بيئة قادرة على إنتاج التقدّم، مشيراً إلى دراسات أعدّها المشروع، ونية التعاون مع نقابة المحامين لتحويلها إلى قوانين ومبادرات إصلاحيّة، من شأنها تعزيز العدالة وترسيخ النزاهة في المؤسّسات، ضمن سلّة تشريعات بنيويّة تطال مختلف القضايا العامة.
وفي مداخلته، شدّد مرتينوس على دوره المرتقب في تحويل نقابة المحامين إلى "مطبخ" لصناعة وتطوير القوانين في حال فوزه.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على الدور الجامع لنقابة المحامين في حمل القضايا المحقّة، وعلى تكاملها مع الجسم القضائي في سبيل تحقيق مستقبل يلبّي تطلّعات اللبنانيين في ظلّ دولة العدالة والقانون.
أخبار لبنان
"وطن
الإنسان":
شراكة
العدالة
وبناء
الدولة
التالي
الحشيمي لـ"الأنباء الالكترونية": هجوم قطر فشل وأضعف نتنياهو... وحزب الله مدعو لاعتماد الليونة بملف السلاح
حزب الله عن العدوان الإسرائيلي على المؤسسات الإعلامية في اليمن: نتنياهو مفلس ويبحث عن أي إنتصار وهمي لينقذ نفسه
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2025-09-07
"مشروع وطن الانسان": سباق يلا نركض - سوا الى الأمام (صور)
منوعات
2025-09-07
"مشروع وطن الانسان": سباق يلا نركض - سوا الى الأمام (صور)
0
أخبار لبنان
2025-08-07
"مشروع وطن الإنسان": قرار الحكومة أساسيّ وموقف طهران مرفوض
أخبار لبنان
2025-08-07
"مشروع وطن الإنسان": قرار الحكومة أساسيّ وموقف طهران مرفوض
0
أخبار لبنان
2025-07-24
"وطن الإنسان": دعوة إلى حسمٍ سِياديّ وإنقاذٍ بيئيّ
أخبار لبنان
2025-07-24
"وطن الإنسان": دعوة إلى حسمٍ سِياديّ وإنقاذٍ بيئيّ
0
أخبار لبنان
2025-06-27
"مشروع وطن الإنسان": لقرارات جريئة تحمي الكيان وتصون الانتخابات
أخبار لبنان
2025-06-27
"مشروع وطن الإنسان": لقرارات جريئة تحمي الكيان وتصون الانتخابات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:19
نزار هاني يفتتح معرض Agri Lebanon 2025: محطة تاريخية للزراعة اللبنانية
أخبار لبنان
15:19
نزار هاني يفتتح معرض Agri Lebanon 2025: محطة تاريخية للزراعة اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في لبنان... جيلٌ كامل بخطر
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في لبنان... جيلٌ كامل بخطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
إن كنت من أهل الأرض فلا تفوّت المعرض الزراعي الأكبر في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:52
إن كنت من أهل الأرض فلا تفوّت المعرض الزراعي الأكبر في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا سيُوسّع أوتوستراد نهر الكلب - طبرجا... وبلا عجقة خلال الأشغال
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا سيُوسّع أوتوستراد نهر الكلب - طبرجا... وبلا عجقة خلال الأشغال
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2025-04-28
مرجع كبير: الغارة على الضاحية الجنوبية تندرج في إطار مسعى تل أبيب لتحقيق هدفين (الجمهورية)
صحف اليوم
2025-04-28
مرجع كبير: الغارة على الضاحية الجنوبية تندرج في إطار مسعى تل أبيب لتحقيق هدفين (الجمهورية)
0
آخر الأخبار
2025-07-08
قطر: "سنحتاج إلى وقت" للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
آخر الأخبار
2025-07-08
قطر: "سنحتاج إلى وقت" للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
0
أخبار دولية
2025-08-09
فتى يفتح النار ويصيب ثلاثة اشخاص في ساحة تايمز سكوير وسط نيويورك
أخبار دولية
2025-08-09
فتى يفتح النار ويصيب ثلاثة اشخاص في ساحة تايمز سكوير وسط نيويورك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
إسرائيل تصعّد في مواجهة ما تسميه استعادة حزب الله لجزء من قوته
تقارير نشرة الاخبار
13:15
إسرائيل تصعّد في مواجهة ما تسميه استعادة حزب الله لجزء من قوته
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في لبنان... جيلٌ كامل بخطر
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في لبنان... جيلٌ كامل بخطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
Iphone 17... حديث الساعة
تقارير نشرة الاخبار
13:55
Iphone 17... حديث الساعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
إن كنت من أهل الأرض فلا تفوّت المعرض الزراعي الأكبر في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:52
إن كنت من أهل الأرض فلا تفوّت المعرض الزراعي الأكبر في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا سيُوسّع أوتوستراد نهر الكلب - طبرجا... وبلا عجقة خلال الأشغال
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا سيُوسّع أوتوستراد نهر الكلب - طبرجا... وبلا عجقة خلال الأشغال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
ورقة الـ٥ مليون ليرة لبنانية... هذا مصيرها
تقارير نشرة الاخبار
13:31
ورقة الـ٥ مليون ليرة لبنانية... هذا مصيرها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
خلية لحزب الله في سوريا والحزب ينفي
تقارير نشرة الاخبار
13:29
خلية لحزب الله في سوريا والحزب ينفي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بعد مورغان اورتاغوس... الموفد الفرنسي جان ايف لودريان في بيروت وهذا ما قاله للمسؤولين
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بعد مورغان اورتاغوس... الموفد الفرنسي جان ايف لودريان في بيروت وهذا ما قاله للمسؤولين
0
أخبار دولية
13:22
المساعدات الاميركية للجيش والتصعيد الاسرائيلي في الميدان... اليكم التفاصيل
أخبار دولية
13:22
المساعدات الاميركية للجيش والتصعيد الاسرائيلي في الميدان... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
إسرائيل تصعّد في مواجهة ما تسميه استعادة حزب الله لجزء من قوته
تقارير نشرة الاخبار
13:15
إسرائيل تصعّد في مواجهة ما تسميه استعادة حزب الله لجزء من قوته
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:50
جولة ميدانية لأدرعي في الجنوب (صور)
خبر عاجل
09:50
جولة ميدانية لأدرعي في الجنوب (صور)
2
حال الطقس
03:09
تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين...
حال الطقس
03:09
تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين...
3
خبر عاجل
04:57
الداخلية السورية: القبض على خلية تابعة لحزب الله في ريف دمشق الغربي
خبر عاجل
04:57
الداخلية السورية: القبض على خلية تابعة لحزب الله في ريف دمشق الغربي
4
أخبار لبنان
12:38
اللبنانية الأولى خلال جولة جنوبية مع رندة بري: الفرحة ستعود الى الجنوب
أخبار لبنان
12:38
اللبنانية الأولى خلال جولة جنوبية مع رندة بري: الفرحة ستعود الى الجنوب
5
أمن وقضاء
13:38
ينشطان بترويج المخدرات في الضاحية الجنوبية... ومفرزة استقصاء جبل لبنان تُلقي القبض عليهما
أمن وقضاء
13:38
ينشطان بترويج المخدرات في الضاحية الجنوبية... ومفرزة استقصاء جبل لبنان تُلقي القبض عليهما
6
تقارير نشرة الاخبار
13:31
ورقة الـ٥ مليون ليرة لبنانية... هذا مصيرها
تقارير نشرة الاخبار
13:31
ورقة الـ٥ مليون ليرة لبنانية... هذا مصيرها
7
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا سيُوسّع أوتوستراد نهر الكلب - طبرجا... وبلا عجقة خلال الأشغال
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا سيُوسّع أوتوستراد نهر الكلب - طبرجا... وبلا عجقة خلال الأشغال
8
خبر عاجل
12:02
تدابير سير يومَي الجمعة والسبت على أوتوستراد المدفون - نهر إبراهيم
خبر عاجل
12:02
تدابير سير يومَي الجمعة والسبت على أوتوستراد المدفون - نهر إبراهيم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More