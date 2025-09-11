وزير الطاقة: الهيئة الناظمة للكهرباء هي حجر الأساس لإعادة تنظيم القطاع

أعلن وزير الطاقة جو صدي من قصر بعبدا أنّ "الهيئة الناظمة للكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته اليوم هي حجر الأساس لإعادة تنظيم قطاع الكهرباء، وهي ستتولى بعض صلاحيّات الوزير وهذا شيء إيجابي وسيُساعد في تحييد القطاع عن التدخلات السياسية وسيؤمن الإستمرارية ويفتح مجال الإستثمار بالطاقة المتجدّدة".



وأشار الى أنه سيفسّر دور الهيئة وكيفية التسريع في تفعيلها في مؤتمر صحافي يعقده لاحقا.



وقال: "كان يجب أنّ تُعيّن هذه الهيئة من العام 2002 وكانت بحاجة لتطبيق القانون وهذا ما قمنا به، كما أنّها كانت تحتاج إلى قرار سياسي وهذه الهيئة هي تقنيّة ستراقب وتعطي تراخيص وتساعد في القرار وتسهر على إنتاجية قطاع الطاقة".



وأضاف: "عرضت حالة مؤسسة الكهرباء الحالية من ناحية القدرة الإنتاجية والجباية والدين، وفسّرت الخطوات المستقبليّة وسنُعالج "بالموجود" في المدى القصير، والهيئة ستتولّى هذه الأمور بطريقة شفّافة".