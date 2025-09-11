توضيح من مكتب رجي: لم يغادر مجلس الوزراء بسبب عارض صحي

أوضح المكتب الإعلامي لوزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في بيان، أن "الوزير رجي لم يغادر جلسة مجلس الوزراء بسبب عارض صحي، كما تم تداوله، إنما إستأذن رئيسي الجمهورية والحكومة وخرج لمتابعة الاتصالات المتعلقة بالقمة العربية الإسلامية الطارئة التي ستعقد في قطر الاثنين، وكذلك أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بسبب فارق الوقت بين البلدين".