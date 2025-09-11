مصدر حكومي سوري للـLBCI: زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السوري الى بيروت

كشف مصدر حكومي سوري للـLBCI عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني الى بيروت ستلي المشاركة السورية الرسمية في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر هذا الشهر.



وأوضح المصدر أن زيارة الشيباني مرتبطة بإحراز المزيد من التقدم في ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية.