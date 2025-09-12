هيئة الإتصالات: سنركز على تعزيز الإبتكار والمنافسة وتحسين الخدمات

اعلنت الهيئة المنظمة للاتصالات (TRA) في بيان انها دخلت فصلًا جديدًا مع تعيين مجلس الوزراء لأعضاء مجلس إدارتها في 11 أيلول 2025.



واشار البيان الى ان التعيينات جاءت بعد عملية اختيار استمرت أربعة أشهر بقيادة وزير الاتصالات شارل الحاج، الذي اقترح قائمة مختصرة من المرشحين المؤهلين. وكان يتعين على المتقدمين استيفاء معايير مهنية محددة قبل الاختيار النهائي من قبل مجلس الوزراء.



ويتألف المجلس المعين حديثًا من:

الرئيس: الدكتورة جيني الجميل

والأعضاء:

الدكتور هيثم سرحان

المهندس محمد أيوب

الدكتورة رجاء الشريف

الدكتورة ديانا بو غانم.



ولفت الببان الى أن مجلس إدارة الهيئة، الذي أصبح شاغرًا منذ عام 2012، يلعب دورًا محوريًا في تطبيق القانون 431، وضمان المنافسة العادلة، وحماية المستهلكين، وتطوير قطاع الاتصالات في لبنان.



وينظر إلى التعيين الذي طال انتظاره على أنه خطوة حاسمة نحو استعادة صلاحيات الهيئة وإعادة القطاع إلى مسار الإصلاح والتحديث والمواءمة مع المعايير الدولية.



ومع وجود مجلس إدارة بالكامل، ستركز الهيئة على إنشاء الإطار التنظيمي اللازم لتعزيز الابتكار وتعزيز المنافسة وتحسين الخدمات للمواطنين والشركات.