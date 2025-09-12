وزير الإقتصاد عرض مع مستشار فرنسي قانون الفجوة المالية وتحضيرات مؤتمر المانحين

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط اليوم جاك دو لاجوجي المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية إلى لبنان.



وتم خلال اللقاء بحث في قانون الفجوة المالية (Gap Law) وعرض أوضاع مؤتمر المانحين المرتقب والتحضيرات الجارية له.



كما وجه الوزير إلى ضيفه دعوة لحضور المؤتمر الاستثماري الذي ستنظمه الوزارة في تشرين الثاني المقبل.