بو صعب إستقبل السفيرة الأميركية في زيارة وداعية وسفير لبنان في البرازيل قبيل تسلمه مهامه

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس اليوم سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان ليزا جونسون ترافقها الملحق السياسي كارول توما في زيارة وداعية لمناسبة اختتام مهامها الديبلوماسية في لبنان، حيث تمت مناقشة آخر المستجدات في الاوضاع العامة.



ما استقبل بو صعب سفير لبنان في البرازيل الياس نقولا قبل انتقاله الى البرازيل لاستلام مهامه.



