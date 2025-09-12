نقيب الأطباء زار كركي: توافق على تخفيض الغرامات ووقف حجز ممتلكات المتخلفين عن دفع الاشتراكات

بحث نقيب الأطباء في بيروت الياس شلالا، مع المدير العام للصندوق الوطنية للضمان الاجتماعيّ محمد كركي في الشؤون التي تتعلق بعلاقة الاطباء مع الضمان الاجتماعيّ وفي الشؤون الطبية والاستشفائية كافة وتقديمات الضمان.

وتم التوافق، وفق بيان النقابة، على إعداد مشروع قانون لتخفيض الغرامات المترتبة على الاطباء المتخلفين عن تسديد اشتراكاتهم للصندوق بنسبة 85 في المئة.

وأعد المدير العام للضمان مشروع القانون ورفعه إلى وزير العمل محمد حيدر الذي بدوره سيحيله إلى مجلس الوزراء وصولا الى متابعته في مجلس النواب لإصدار القانون في أسرع وقت ممكن.

وأشار البيان إلى ايقاف حجز ممتلكات المتخلفين عن دفع الاشتراكات، والموافقة بمساعدة وزير العمل على رفع قيمة الوحدة الطبية للأطباء، وايضا رفع بدل أتعاب أطباء غسل الكلية.