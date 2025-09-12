الأخبار
الرئيس عون إستقبل ميناسيان وتسلم دعوة لحضور قداس إعلان قداسة المطران مالويان في الفاتيكان
أخبار لبنان
2025-09-12 | 07:05
الرئيس عون إستقبل ميناسيان وتسلم دعوة لحضور قداس إعلان قداسة المطران مالويان في الفاتيكان
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للارمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، الذي سلمه دعوة رسمية لحضور القداس الاحتفالي الذي سيقام في حاضرة الفاتيكان والذي سيعلن فيه الحبر الأعظم البابا لاون الرابع عشر قداسة المطران الشهيد الطوباوي اغناطيوس مالويان في 19 تشرين الاول المقبل.
وقد هنأ الرئيس عون الطائفة الارمنية الكاثوليكية في لبنان والعالم بهذا الحدث، مستذكرًا "أهمية شهادة الايمان التي قدمها المطران الشهيد والتي بلغت حد بذل الدم"، معتبرًا ان "هذا الحدث الايماني الكبير لا يعني ابناء الطائفة الارمنية فحسب بل جميع اللبنانيين المقيمين والمنتشرين لأن شفاعة القديس الجديد، ستضاف الى شفاعة القديسين اللبنانيين الآخرين، في الدعاء من اجل لبنان وشعبه لا سيما في سنة يوبيل الرجاء التي تحييها الكنيسة".
أخبار لبنان
إستقبل
ميناسيان
وتسلم
لحضور
إعلان
قداسة
المطران
مالويان
الفاتيكان
