المودعون يرفضون شطب أموالهم ويتمسكون بحقوقهم كاملة

شددت جمعية ”صرخة المودعين" بالتعاون مع جمعية "المودعين اللبنانيين المغتربين“، على "رفض شطب أي جزء من أموال المودعين في أي خطة مالية مقبلة للحكومة".

وأكد رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني، في مؤتمر عام للمودعين نظمته الجمعيتان في مقر الاتحاد العامليّ العام، أنّ "مجلس النواب لن يسمح بتمرير أي خطة تمسّ بحقوق المودعين".

كذلك، ركّز رئيس الاتحاد العامليّ العام بشارة الأسمر، على أنّ "مقر الاتحاد سيبقى مفتوحًا أمام المودعين وأنّ الاتحاد سيكون داعمًا ومساندًا لهذه القضية التي تطال كل الشعب اللبنانيّ”.

وأعلن رئيس جمعية "صرخة المودعين" علاء خورشيد أنّ الجمعية "ستكون بالمرصاد لأي محاولة للمسّ بأموال المودعين“.

وأكد أنّه ”لا يمكن القبول بشطب الفوائد التي تقاضاها المودع منذ عشر سنوات“.

كما كانت كلمات لعدد من المودعين الذين عبّروا عن غضبهم وإصرارهم على تحصيل حقوقهم كاملة.

وعقب المؤتمر، تحرّك الحضور في مسيرة إلى أمام مجلس الوزراء حيث نفّذوا وقفة رمزية أولية لإيصال رسالة واضحة إلى رئيس الحكومة نواف سلام: ”نحن هنا ولن نقبل بشطب أي جزء من أموالنا“.