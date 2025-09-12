الرئيس عون إستقبل هولاند وأكد العلاقات التاريخية مع فرنسا

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند، بعيد وصوله الى بيروت للمشاركة في لقاء حواري تنظمه جريدة "لوريان لوجور" في اطار احتفالاتها في الذكرى المئوية لتأسيسها.



وأعرب الرئيس هولاند عن سعادته لوجوده في بيروت مرة أخرى، مؤكدا "تعلق الشعب الفرنسي بلبنان وبشعبه".



ورحب الرئيس عون بالرئيس هولاند، مستذكرا مواقفه المؤيدة للبنان خلال توليه السدة الرئاسية الفرنسية، ومؤكدا "العلاقات التاريخية التي تربط لبنان بفرنسا التي كانت دائما الى جانب لبنان في مختلف المجالات".



وفي خلال اللقاء، الذي حضره السفير الفرنسي في بيروت السيد هيرفيه ماغرو، عرض الرئيسان عون وهولاند للتعاون القائم بين لبنان وفرنسا، كما اجريا جولة افق تناولت الأوضاع في لبنان من مختلف جوانبها، إضافة الى التطورات في دول المنطقة وآخر مستجداتها".