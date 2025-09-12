الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
23
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
الحقيقة غير المطلقة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
23
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس عون إستقبل هولاند وأكد العلاقات التاريخية مع فرنسا
أخبار لبنان
2025-09-12 | 10:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الرئيس عون إستقبل هولاند وأكد العلاقات التاريخية مع فرنسا
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند، بعيد وصوله الى بيروت للمشاركة في لقاء حواري تنظمه جريدة "لوريان لوجور" في اطار احتفالاتها في الذكرى المئوية لتأسيسها.
وأعرب الرئيس هولاند عن سعادته لوجوده في بيروت مرة أخرى، مؤكدا "تعلق الشعب الفرنسي بلبنان وبشعبه".
ورحب الرئيس عون بالرئيس هولاند، مستذكرا مواقفه المؤيدة للبنان خلال توليه السدة الرئاسية الفرنسية، ومؤكدا "العلاقات التاريخية التي تربط لبنان بفرنسا التي كانت دائما الى جانب لبنان في مختلف المجالات".
وفي خلال اللقاء، الذي حضره السفير الفرنسي في بيروت السيد هيرفيه ماغرو، عرض الرئيسان عون وهولاند للتعاون القائم بين لبنان وفرنسا، كما اجريا جولة افق تناولت الأوضاع في لبنان من مختلف جوانبها، إضافة الى التطورات في دول المنطقة وآخر مستجداتها".
أخبار لبنان
إستقبل
هولاند
العلاقات
التاريخية
فرنسا
التالي
"الخماسية" تمنح الجيش والحكومة مهلة إضافية (الأنباء الإلكترونية)
نزار هاني يفتتح معرض Agri Lebanon 2025: محطة تاريخية للزراعة اللبنانية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-08
الرئيس عون بحث مع سفير كازاخستان تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين
أخبار لبنان
2025-09-08
الرئيس عون بحث مع سفير كازاخستان تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين
0
أخبار لبنان
2025-07-29
الرئيس عون تناول مع سلام التطورات وعرض مع ماغرو للعلاقات وتلقى دعوة رسمية لزيارة بلغاريا
أخبار لبنان
2025-07-29
الرئيس عون تناول مع سلام التطورات وعرض مع ماغرو للعلاقات وتلقى دعوة رسمية لزيارة بلغاريا
0
أخبار لبنان
2025-08-19
الملك عبدالله الثاني استقبل سلام وأكد دعم الأردن الكامل للبنان
أخبار لبنان
2025-08-19
الملك عبدالله الثاني استقبل سلام وأكد دعم الأردن الكامل للبنان
0
أخبار لبنان
2025-08-01
الرئيس عون عرض مع السفير المصري وبلاسخارت للاوضاع واستقبل رابطات مسيحية
أخبار لبنان
2025-08-01
الرئيس عون عرض مع السفير المصري وبلاسخارت للاوضاع واستقبل رابطات مسيحية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ستارلينك تدخُل رسميًا السوق اللبنانيّ والمنافسة تشتعل في الداخل
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ستارلينك تدخُل رسميًا السوق اللبنانيّ والمنافسة تشتعل في الداخل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
زيادة إيرادات الجمارك ممكنة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
زيادة إيرادات الجمارك ممكنة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
العين على مخيمي عين الحلوة والبداوي... فهل يسلم المزيد من السلاح الفلسطيني؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
العين على مخيمي عين الحلوة والبداوي... فهل يسلم المزيد من السلاح الفلسطيني؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
جنبلاط على خط التحقيقات الدولية في السويداء.. ولجنة أممية قريباً في المحافظة
تقارير نشرة الاخبار
13:27
جنبلاط على خط التحقيقات الدولية في السويداء.. ولجنة أممية قريباً في المحافظة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-11
اللبنانية الأولى خلال جولة جنوبية مع رندة بري: الفرحة ستعود الى الجنوب
أخبار لبنان
2025-09-11
اللبنانية الأولى خلال جولة جنوبية مع رندة بري: الفرحة ستعود الى الجنوب
0
آخر الأخبار
09:40
اللجان المشتركة أقرّت مشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسلك طريقه إلى الهيئة العامة
آخر الأخبار
09:40
اللجان المشتركة أقرّت مشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسلك طريقه إلى الهيئة العامة
0
أخبار لبنان
2025-09-11
رجي إتصل بنظيره السوري... والبحث تركز على قضية السجناء السوريين في لبنان
أخبار لبنان
2025-09-11
رجي إتصل بنظيره السوري... والبحث تركز على قضية السجناء السوريين في لبنان
0
آخر الأخبار
2025-07-12
مصادر في مستشفيات غزة: 110 شهداء في قصف إسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 34 من منتظري المساعدات
آخر الأخبار
2025-07-12
مصادر في مستشفيات غزة: 110 شهداء في قصف إسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 34 من منتظري المساعدات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ستارلينك تدخُل رسميًا السوق اللبنانيّ والمنافسة تشتعل في الداخل
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ستارلينك تدخُل رسميًا السوق اللبنانيّ والمنافسة تشتعل في الداخل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
زيادة إيرادات الجمارك ممكنة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
زيادة إيرادات الجمارك ممكنة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
العين على مخيمي عين الحلوة والبداوي... فهل يسلم المزيد من السلاح الفلسطيني؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
العين على مخيمي عين الحلوة والبداوي... فهل يسلم المزيد من السلاح الفلسطيني؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
جنبلاط على خط التحقيقات الدولية في السويداء.. ولجنة أممية قريباً في المحافظة
تقارير نشرة الاخبار
13:27
جنبلاط على خط التحقيقات الدولية في السويداء.. ولجنة أممية قريباً في المحافظة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
حاجات الجيش من اصغر تفصيل على الارض الى اكبر تفصيل في الجو
تقارير نشرة الاخبار
13:26
حاجات الجيش من اصغر تفصيل على الارض الى اكبر تفصيل في الجو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
إسرائيل تعمل على مسارين في سوريا: أمنيّ وسياسيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:24
إسرائيل تعمل على مسارين في سوريا: أمنيّ وسياسيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
دعمٌ دولي غير مسبوق للجيش اللبناني لهذا السبب..
تقارير نشرة الاخبار
13:24
دعمٌ دولي غير مسبوق للجيش اللبناني لهذا السبب..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الموقف الأميركيّ مما يجري في المنطقة…
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الموقف الأميركيّ مما يجري في المنطقة…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
قمة الدوحة العربية - الاسلامية ومدى القرارات المرتقبة منها
تقارير نشرة الاخبار
13:20
قمة الدوحة العربية - الاسلامية ومدى القرارات المرتقبة منها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:24
إرتفاع سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز
اقتصاد
02:24
إرتفاع سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز
2
حال الطقس
01:53
الحرارة إلى انخفاض... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:53
الحرارة إلى انخفاض... هذه تفاصيل الطقس
3
أمن وقضاء
09:04
تدابير سير لمدّة أسبوع بسبب أعمال تنظيف جدران نفق شكّا
أمن وقضاء
09:04
تدابير سير لمدّة أسبوع بسبب أعمال تنظيف جدران نفق شكّا
4
آخر الأخبار
14:08
مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في بلدة كفردونين أدت إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح
آخر الأخبار
14:08
مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في بلدة كفردونين أدت إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح
5
أخبار دولية
08:48
أبو فاعور للـLBCI: لجنة تحقيق دولية ستصل إلى السويداء وسلّمنا باسم وليد جنبلاط رسالتين
أخبار دولية
08:48
أبو فاعور للـLBCI: لجنة تحقيق دولية ستصل إلى السويداء وسلّمنا باسم وليد جنبلاط رسالتين
6
اسرار
23:37
أسرار الصحف 12-09-2025
اسرار
23:37
أسرار الصحف 12-09-2025
7
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في لبنان... جيلٌ كامل بخطر
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في لبنان... جيلٌ كامل بخطر
8
خبر عاجل
08:09
مصرف لبنان المركزيّ: احتياطيات لبنان من النقد الأجنبيّ باستثناء الذهب ارتفعت إلى 11.3 مليار دولار حتى منتصف 2025
خبر عاجل
08:09
مصرف لبنان المركزيّ: احتياطيات لبنان من النقد الأجنبيّ باستثناء الذهب ارتفعت إلى 11.3 مليار دولار حتى منتصف 2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More