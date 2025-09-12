السفير العماني يسلّم افرام دعوة ويطلعه على الرؤية الاقتصادية 2040

استقبل النائب نعمة افرام في مقرّ "مشروع وطن الإنسان" سفير سلطنة عُمان في لبنان، أحمد بن محمّد السعيدي، الذي سلّم افرام دعوة من وزير الصناعة والتجارة العُماني قيس اليوسف، لزيارة السلطنة والمشاركة في ملتقى الصناعة اللبنانية المقرر عقده في مسقط بين 27 و29 تشرين الثاني، برعاية الوزير اليوسف ووزير الاقتصاد في لبنان عامر البساط.



وتخلّل اللقاء عرض شامل حول الاقتصاد العُماني، حيث قدّم السفير السعيدي شرحًا عن "رؤية عُمان 2040" والفرص الاستثمارية المتاحة أمام اللبنانيين في السلطنة والعالم.



بدوره، شكر النائب افرام السفير والوفد المرافق على الدعوة، مثمّنًا التعاون القائم خصوصًا على المستويات الاقتصادية والصناعية والتجارية.



وقد رافق السفير السعيدي كلّ من رئيس الملتقى الاقتصادي التجاري العُماني – اللبناني الدكتور علي مهدي، ورئيس تجمّع صناعيّي جبل عامل الأستاذ أمين أيّوب.