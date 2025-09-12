جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل

يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه ٢٠٢٥/٠٩/١٦جلسة في السراي الكبير لبحث المواضيع المبينة في جدول الأعمال المرفق.