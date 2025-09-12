سلام استقبل الرئيس الفرنسي السابق هولاند وتأكيد عمق العلاقات اللبنانية - الفرنسية

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، وأقام مأدبة عشاء على شرفه.



وشكّل اللقاء مناسبة لتأكيد عمق العلاقات التاريخية بين لبنان وفرنسا، وضرورة مواصلة تطويرها في المجالات كافة، بما يخدم المصلحة المشتركة.

