جنبلاط استقبل هولاند وبحثا في المستجدات

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، في حضور الرئيس الحالي للحزب النائب تيمور جنبلاط، السيدة نورا جنبلاط، الدكتورة ديانا زعيتر جنبلاط، الشيخ جوي الضاهر وعقيلته السيدة داليا جنبلاط والنواب: مروان حمادة، هادي أبو الحسن، وائل أبو فاعور، فيصل الصايغ، وراجي السعد.



وتخلل اللقاء بحث في مختلف المستجدات المحلية والاقليمية.