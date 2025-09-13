الصدي: تحية الى الجيش الذي اوقف الباخرة التي حاولت الفرار

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصدي البيان الآتي:



تحية الى الجيش اللبناني الذي طارد الباخرة HAWK lll واستطاع توقيفها واعادها الى لبنان بعدما حاولت الفرار من المياه الاقليمية اللبنانية كونها كانت محجوزة لدى الجمارك اللبنانية استنادا الى اشارة النائب العام التمييزي. ان وزارة الطاقة والمياه ما زالت تنتظر اي اشارة من القضاء ليبنى على الشيء مقتضاه بالنسبة الى العلاقة التعاقدية مع الشركة المورّدة من ناحية الالتزام بالشروط. مع التذكير ان تفريغ الباخرة تم بعدما أبلغت السلطات القضائية وزارة الطاقة ان لا منع من ذلك حين اتت نتائج الفحوص المخبرية الثلاثة على عينات من حمولة الباخرة في ثلاثة مختبرات معتمدة في الخارج مطابقة للمواصفات المنصوص عنها في دفتر الشروط.