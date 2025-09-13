مرسوم لتحويل مستشفى برالياس إلى مستشفى حكومي بعد ثلاث سنوات من الإغلاق

اعلن وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين عن توقيعه مرسوم تحويل مستشفى برالياس الى مستشفى حكومي بعد اقفال لمدة ٣ سنوات مع انتهاء عقد منظمة اطباء بلا حدود في لبنان وبالتالي بات المرسوم في مجلس الخدمة المدينة لاصدار المراسيم.



كلام وزير الصحة العامة جاء خلال جولته التفقدية في مستشفى بر الياس بدعوة من بلديتها حيث طالب رئيسها رضا الميس بالاسراع في الإجراءات لطيّ ملف الحرمان الصحي والمعاناة عن البلدة وجوارها.