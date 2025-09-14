سلام في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل: لا خلاص للبنان من ماضيه الجريح إلا بالمصارحة والمصالحة

أكثر من أربعة عقود مرّت على اغتيال الرئيس بشير الجميّل … ويبقى شعاره لبنان ١٠٤٥٢ كم مربع.
الإغتيالات السياسية هي نقيض الحرية والديمقراطية التي نطمح اليها. ولا خلاص للبنان من ماضيه الجريح إلا بالمصارحة والمصالحة التي تُنهي زمن الإنكار والعنف السياسي. pic.twitter.com/Tn9wbMpIFC
— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) September 14, 2025
