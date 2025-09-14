الأخبار
قبلان: من الواجب الاعتراض على الحكومة ومحاسبتها
أخبار لبنان
2025-09-14 | 04:54
قبلان: من الواجب الاعتراض على الحكومة ومحاسبتها
اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أن "الاعتماد على الحكومة تضييع للبلد، والواجب الاعتراض عليها ومحاسبتها واستنهاض القوى النقابية والوطنية للوقوف بوجهها".
وقال قبلان في بيان: "رغم الشعارات الصاخبة التي أطلقتها الحكومة وفريقها عن العمل الوطني والإصلاح البنيوي ومشاريع ضخ الحياة بالمرافق الحساسة مثل الكهرباء والإتصالات والإقتصاد والأمن والإستثمار المنتج والإعمار تبدو الحكومة مجرد ظاهرة صوتية معدومة الفعل وشديدة الضياع، ورغم أن شعارها الوطني شدّد على الوطنية وإعادة الإعمار والإستنهاض الاقتصادي والمالي إلا أن شيئاً من هذا غير موجود لأسباب لها علاقة بفشلها وبجبنها وبالتزاماتها الخارجية التي تتعارض بشكل صارخ مع المصالح الوطنية، وبالتالي نحن أمام حكومة لا إصلاح ولا نيّة للإصلاح ولا لإعادة توظيف الخطاب الوطني بالمصالح الأساسية ولوازم السيادة الوطنية ولاسيما بالجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية وصولاً للعاصمة بيروت".
وأضاف: "أكثر ما تقوم به الحكومة السخط غير المبرر عمّن يسألها عن عدد الغارات الإسرائيلية وأزيز المسيرات والأسرى اللبنانيين واللجنة العسكرية الضامنة التي تتشارك إسرائيل غاراتها وقتلها وفظاعاتها اليومية، كل ذلك وسط فشل، فراغ، جنون بالشوفانية، وجثة هامدة والإعتماد عليها تضييع للبلد، بل الواجب الاعتراض عليها ومحاسبتها واستنهاض القوى النقابية والوطنية للوقوف بوجهها، فالبلد ينزف والدولة مشلولة والجريمة متنامية والفقر يبتلع اللبنانيين والفساد يطال صميم المرفق العام، والرشوة والخوة بقلب المرافق والأسلاك الرئيسية، كل ذلك بعيداً عن الأولويات الوطنية والمواطنية، فيما الموظف والمتقاعد يلفظ أنفاسه، والناس تدفع ما يجب على الدولة من جيبها الخاص رغم طاعون الفقر، وبين ستارلينك والنفط المهرب والعمل الزبائني لبعض الوزارات والنزعة الحزبية لبعض الإدارات وترك العملاء الغارقين بدماء اللبنانيين يكشف البلد عن "حكومة تضييع وقت" واستنسابية قضائية، سياسية طائفية ومذهبية مخيفة، وأمن بالواسطة، وسيادة غائبة عن سابق تصور وتصميم، وحافة أمامية تمّ تدميرها تحت عين الدولة وبديلها الأمني زمن وقف النار".
وتابع قبلان: "لا خلاص للبنان إلا بالمواطنة والسيادة وحكومة شجاعة تعمل على الأرض وتدافع عن السيادة وتنهض بأشلاء البلد وتعي معنى القوة الوطنية الداخلية".
أخبار لبنان
الواجب
الاعتراض
الحكومة
ومحاسبتها
0
أخبار لبنان
10:09
افرام: لعلّ الحلم لا يُغتال مرّتيْن
أخبار لبنان
10:09
افرام: لعلّ الحلم لا يُغتال مرّتيْن
0
أمن وقضاء
09:19
عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليميّ أوقفت مطلوب بجرمي سرقة وتأليف عصابة
أمن وقضاء
09:19
عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليميّ أوقفت مطلوب بجرمي سرقة وتأليف عصابة
0
أخبار لبنان
08:55
تحقيق في فرنسا بحق ميقاتي
أخبار لبنان
08:55
تحقيق في فرنسا بحق ميقاتي
0
أخبار لبنان
07:36
نتائج الامتحانات الرسمية لشهادتي الامتياز الفني والاجازة الفنية تصدر عند الثالثة بعد ظهر اليوم
أخبار لبنان
07:36
نتائج الامتحانات الرسمية لشهادتي الامتياز الفني والاجازة الفنية تصدر عند الثالثة بعد ظهر اليوم
