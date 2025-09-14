الأخبار
قبلان: من الواجب الاعتراض على الحكومة ومحاسبتها

أخبار لبنان
2025-09-14 | 04:54
مشاهدات عالية
قبلان: من الواجب الاعتراض على الحكومة ومحاسبتها
2min
قبلان: من الواجب الاعتراض على الحكومة ومحاسبتها

اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أن "الاعتماد على الحكومة تضييع للبلد، والواجب الاعتراض عليها ومحاسبتها واستنهاض القوى النقابية والوطنية للوقوف بوجهها".

وقال قبلان في بيان: "رغم الشعارات الصاخبة التي أطلقتها الحكومة وفريقها عن العمل الوطني والإصلاح البنيوي ومشاريع ضخ الحياة بالمرافق الحساسة مثل الكهرباء والإتصالات والإقتصاد والأمن والإستثمار المنتج والإعمار تبدو الحكومة مجرد ظاهرة صوتية معدومة الفعل وشديدة الضياع، ورغم أن شعارها الوطني شدّد على الوطنية وإعادة الإعمار والإستنهاض الاقتصادي والمالي إلا أن شيئاً من هذا غير موجود لأسباب لها علاقة بفشلها وبجبنها وبالتزاماتها الخارجية التي تتعارض بشكل صارخ مع المصالح الوطنية، وبالتالي نحن أمام حكومة لا إصلاح ولا نيّة للإصلاح ولا لإعادة توظيف الخطاب الوطني بالمصالح الأساسية ولوازم السيادة الوطنية ولاسيما بالجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية وصولاً للعاصمة بيروت".

وأضاف: "أكثر ما تقوم به الحكومة السخط غير المبرر عمّن يسألها عن عدد الغارات الإسرائيلية وأزيز المسيرات والأسرى اللبنانيين واللجنة العسكرية الضامنة التي تتشارك إسرائيل غاراتها وقتلها وفظاعاتها اليومية، كل ذلك وسط فشل، فراغ، جنون بالشوفانية، وجثة هامدة  والإعتماد عليها تضييع للبلد، بل الواجب الاعتراض عليها ومحاسبتها واستنهاض القوى النقابية والوطنية للوقوف بوجهها، فالبلد ينزف والدولة مشلولة والجريمة متنامية والفقر يبتلع اللبنانيين والفساد يطال صميم المرفق العام، والرشوة والخوة بقلب المرافق والأسلاك الرئيسية، كل ذلك بعيداً عن الأولويات الوطنية والمواطنية، فيما الموظف والمتقاعد يلفظ أنفاسه، والناس تدفع ما يجب على الدولة من جيبها الخاص رغم طاعون الفقر، وبين ستارلينك والنفط المهرب والعمل الزبائني لبعض الوزارات والنزعة الحزبية لبعض الإدارات وترك العملاء الغارقين بدماء اللبنانيين يكشف البلد عن "حكومة تضييع وقت" واستنسابية قضائية، سياسية طائفية ومذهبية مخيفة، وأمن بالواسطة، وسيادة غائبة عن سابق تصور وتصميم، وحافة أمامية تمّ تدميرها تحت عين الدولة وبديلها الأمني زمن وقف النار". 

وتابع قبلان: "لا خلاص للبنان إلا بالمواطنة والسيادة وحكومة شجاعة تعمل على الأرض وتدافع عن السيادة وتنهض بأشلاء البلد وتعي معنى القوة الوطنية الداخلية".

أخبار لبنان

الواجب

الاعتراض

الحكومة

ومحاسبتها

عودة: عقود مرت ولبنان يعاني من أنانية أبنائه وجشع حكامه وتسلط أحزابه
في جبل لبنان: يسرق ما توفّر له من داخل السيارات بعد كسر زجاجها...
LBCI
آخر الأخبار
2025-07-23

قبلان قبلان من مجلس النواب: المحاسبة يجب أن تكون في المجلس الأعلى وليس في القضاء العادي

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-29

المفتي قبلان: لن نسمح بتمزيق البلد والرئيس عون مطالب الآن بما يلزم عليه من واجبات وطنية كبرى

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-08

المفتي قبلان: حكومة التخلي والسقوط الوطني تتنازل بشكل كامل عن سيادتنا وبلدنا

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-03

الرئيس سلام: لا إصلاح من دون محاسبة فدولة القانون تُبنى حيث تُصان استقلالية القرارات والمحاكمة العادلة واجب على الدولة وحق للضحايا فنلتزم نحو إقرار قانون استقلالية القضاء

LBCI
أخبار لبنان
10:09

افرام: لعلّ الحلم لا يُغتال مرّتيْن

LBCI
أمن وقضاء
09:19

عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليميّ أوقفت مطلوب بجرمي سرقة وتأليف عصابة

LBCI
أخبار لبنان
08:55

تحقيق في فرنسا بحق ميقاتي

LBCI
أخبار لبنان
07:36

نتائج الامتحانات الرسمية لشهادتي الامتياز الفني والاجازة الفنية تصدر عند الثالثة بعد ظهر اليوم

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-09

بيرقداريان أطلعت الرئيس عون على الإجراءات التي اتخذتها لتنظيم رياضة الطيران الشراعي

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-13

قوى الامن: تدابير سير في الدكوانة غدا لتأمين سباق الانجراف الثالث DRIFT

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-11

ورقة الـ٥ مليون ليرة لبنانية... هذا مصيرها

LBCI
أخبار دولية
2025-09-10

إدارة الطيران الاتحادية الأميركية: إغلاق أربعة مطارات في بولندا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:44

روبيو في إسرائيل ويلتقي نتنياهو ومسؤولين آخرين... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
07:08

أبو فاعور: الجامعة اللبنانية ركيزة أساسية من ركائز بناء الدولة

LBCI
أخبار لبنان
06:31

الراعي: شهداء المقاومة اللبنانية صاروا صرخة مدوية بأن لبنان لا يعيش إلا بالحرية والسيادة

LBCI
أخبار لبنان
06:23

عز الدين: الحكومة عاجزة عن القيام بمسؤولياتها الوطنية

LBCI
أخبار لبنان
05:36

عودة: عقود مرت ولبنان يعاني من أنانية أبنائه وجشع حكامه وتسلط أحزابه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:25

باسيل: إذا تم حل ملف السلاح فهل تعود الكهرباء والمياه وهل تعود أموال المودعين؟

LBCI
أخبار دولية
13:41

فضيحة شركة Anthropic... وتساؤلات حول ضرورة حماية حقوق المؤلفين في عصر الذكاء الإصطناعي

LBCI
أخبار دولية
13:38

Barbie Waist... تراند تكسر الأضلاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

عائلة الرئيس الشهيد بشير الجميل أحيت الذكرى الثالثة والأربعين لاستشهاده في بكفيا

LBCI
أمن وقضاء
14:27

دهم معمل لتصنيع المخدرات في منطقة اليمونة - بعلبك وتوقيف أشخاص في منطقتي خلدة وعرمون

LBCI
أخبار دولية
13:38

Barbie Waist... تراند تكسر الأضلاع

LBCI
أخبار لبنان
02:24

سلام في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل: لا خلاص للبنان من ماضيه الجريح إلا بالمصارحة والمصالحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

أول خطوة عملية في مشروع توسعة أوتوستراد نهر الكلب-طبرجا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

إليكم أحد فصول التهرب الضريبي والنتيجة ملايين ضائعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

مطار القليعات ينطلق قريبًا… واهتمام واسع من المستثمرين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:25

باسيل: إذا تم حل ملف السلاح فهل تعود الكهرباء والمياه وهل تعود أموال المودعين؟

LBCI
أخبار دولية
13:21

ضغط دولي على إسرائيل لهذه الأسباب…

