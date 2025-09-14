عز الدين: الحكومة عاجزة عن القيام بمسؤولياتها الوطنية

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين، أن الحكومة عاجزة عن القيام بمسؤولياتها الوطنية، وتحتاج إلى مزيد من تصويب أولوياتها الوطنية التي تهم الشعب، والتي أقرتها والتزمت بها في بيانها الوزاري.

وشدد عز الدين من بلدة خربة سلم الجنوبية على أن ثمة حقيقة أزلية وأبدية لا يمكن التنازل عنها تحت أي ظرف أو ذريعة، وهي أن المقاومة وسلاحها يشكلان المشروعية والشرعية معًا في الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله، كما يشكلان ركيزة أساسية في حماية الشعب والدفاع عنه، وخط الدفاع في مواجهة المشروع التوسعي الاستيطاني الصهيوني.

واعتبر أن المقاومة "حاجة وضرورة وجودية لحماية لبنان بل ولبقاء لبنان، أمام كل التغوّل الصهيوني الأميركي للإطباق على المنطقة والتحكم والسيطرة عليها، حيث لا يقيم وزناً لأحد فالقادة الصهاينة يؤكدون أنهم لا يريدون الانسحاب من لبنان، بل يعتبرون أن احتياجات إسرائيل في الشمال لا تسمح بالانسحاب من لبنان وسوريا، وأن الوجود العسكري في لبنان وسوريا ليس ورقة مساومة مؤقتة، بل موقف أمني ضروري وطويل الأمد".

وقال: "علينا أن ندرك أن سحب السلاح هو مطلب صهيوني، يريدون أن يضغطوا من خلاله على المقاومة للقضاء على قدراتها وإمكاناتها، والتي هي قدرات وإمكانات من أجل الوطن وحماية الشعب وحماية الثروات، وتشكل قلقاً واضطراباً للعدو، كما تشكل ردعاً نسبياً له في أي محاولة منه للتقدم براً، وإلا فالسؤال يطرح نفسه: لماذا لم يجتاح هذا العدو ويصل إلى الليطاني وما بعد الليطاني، وهو الذي لا يحتاج إلى ذريعة ولا إلى ضوء أخضر ولا إلى تغطية، لأن الأميركي يغطيه بالكامل؟