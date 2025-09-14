الأخبار
الراعي: شهداء المقاومة اللبنانية صاروا صرخة مدوية بأن لبنان لا يعيش إلا بالحرية والسيادة

أخبار لبنان
2025-09-14 | 06:31
الراعي: شهداء المقاومة اللبنانية صاروا صرخة مدوية بأن لبنان لا يعيش إلا بالحرية والسيادة
الراعي: شهداء المقاومة اللبنانية صاروا صرخة مدوية بأن لبنان لا يعيش إلا بالحرية والسيادة

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ "لبنان ليس ساحة بل واحة حرية وكرامة إنسانية". 

وقال الراعي في عظة قداس تكريمي لشهداء المقاومة اللبنانية في كنيسة "سيدة إيليج" سلطانة الشهداء في ميفوق - القطارة.: "شهداء المقاومة اللبنانية صاروا صرخة مدوية بأن لبنان لا يعيش إلا بالحرية والسيادة".

وسأل: "خمسون عاما على اندلاع الحرب وما زلنا نتساءل ماذا علمتنا وماذا جنينا من دمارها؟".
 

أخبار لبنان

شهداء

المقاومة

اللبنانية

صاروا

مدوية

لبنان

بالحرية

والسيادة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-19

الراعي: على المقاومة أن تفكر أكثر بلبنانيتها والإقتناع بأن الجيش يحمي اللبنانيين من دون تمييز

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-25

اللبنانيّ جورج عبدالله: على المقاومة أن تستمر وهناك عرب لا يتحركون في وجه ما يحصل في غزة وننحني أمام شهداء المقاومة والمقاومة ليست ضعيفة فالقادة شهداء وليسوا خونة

LBCI
خبر عاجل
2025-09-07

تابعوا القداس السنوي لشهداء المقاومة اللبنانية مباشرة من معراب عبر الـLBCI والموقع الالكتروني

LBCI
خبر عاجل
2025-09-07

جعجع في القداس السنوي لشهداء المقاومة اللبنانية: لن نقبل بعد الان الا أن يكون القرار لبنانيا 100% ولن نقبل بأي قرار خارج المؤسسات الدستورية

LBCI
أخبار لبنان
10:09

افرام: لعلّ الحلم لا يُغتال مرّتيْن

LBCI
أمن وقضاء
09:19

عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليميّ أوقفت مطلوب بجرمي سرقة وتأليف عصابة

LBCI
أخبار لبنان
08:55

تحقيق في فرنسا بحق ميقاتي

LBCI
أخبار لبنان
07:36

نتائج الامتحانات الرسمية لشهادتي الامتياز الفني والاجازة الفنية تصدر عند الثالثة بعد ظهر اليوم

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-09

بيرقداريان أطلعت الرئيس عون على الإجراءات التي اتخذتها لتنظيم رياضة الطيران الشراعي

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-13

قوى الامن: تدابير سير في الدكوانة غدا لتأمين سباق الانجراف الثالث DRIFT

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-11

ورقة الـ٥ مليون ليرة لبنانية... هذا مصيرها

LBCI
أخبار دولية
2025-09-10

إدارة الطيران الاتحادية الأميركية: إغلاق أربعة مطارات في بولندا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:44

روبيو في إسرائيل ويلتقي نتنياهو ومسؤولين آخرين... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
07:08

أبو فاعور: الجامعة اللبنانية ركيزة أساسية من ركائز بناء الدولة

LBCI
أخبار لبنان
06:31

الراعي: شهداء المقاومة اللبنانية صاروا صرخة مدوية بأن لبنان لا يعيش إلا بالحرية والسيادة

LBCI
أخبار لبنان
06:23

عز الدين: الحكومة عاجزة عن القيام بمسؤولياتها الوطنية

LBCI
أخبار لبنان
05:36

عودة: عقود مرت ولبنان يعاني من أنانية أبنائه وجشع حكامه وتسلط أحزابه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:25

باسيل: إذا تم حل ملف السلاح فهل تعود الكهرباء والمياه وهل تعود أموال المودعين؟

LBCI
أخبار دولية
13:41

فضيحة شركة Anthropic... وتساؤلات حول ضرورة حماية حقوق المؤلفين في عصر الذكاء الإصطناعي

LBCI
أخبار دولية
13:38

Barbie Waist... تراند تكسر الأضلاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

عائلة الرئيس الشهيد بشير الجميل أحيت الذكرى الثالثة والأربعين لاستشهاده في بكفيا

LBCI
أمن وقضاء
14:27

دهم معمل لتصنيع المخدرات في منطقة اليمونة - بعلبك وتوقيف أشخاص في منطقتي خلدة وعرمون

LBCI
أخبار دولية
13:38

Barbie Waist... تراند تكسر الأضلاع

LBCI
أخبار لبنان
02:24

سلام في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل: لا خلاص للبنان من ماضيه الجريح إلا بالمصارحة والمصالحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

أول خطوة عملية في مشروع توسعة أوتوستراد نهر الكلب-طبرجا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

إليكم أحد فصول التهرب الضريبي والنتيجة ملايين ضائعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

مطار القليعات ينطلق قريبًا… واهتمام واسع من المستثمرين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:25

باسيل: إذا تم حل ملف السلاح فهل تعود الكهرباء والمياه وهل تعود أموال المودعين؟

LBCI
أخبار دولية
13:21

ضغط دولي على إسرائيل لهذه الأسباب…

