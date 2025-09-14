الراعي: شهداء المقاومة اللبنانية صاروا صرخة مدوية بأن لبنان لا يعيش إلا بالحرية والسيادة

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ "لبنان ليس ساحة بل واحة حرية وكرامة إنسانية".وقال الراعي في عظة قداس تكريمي لشهداء المقاومة اللبنانية في كنيسة "سيدة إيليج" سلطانة الشهداء في ميفوق - القطارة.: "شهداء المقاومة اللبنانية صاروا صرخة مدوية بأن لبنان لا يعيش إلا بالحرية والسيادة".وسأل: "خمسون عاما على اندلاع الحرب وما زلنا نتساءل ماذا علمتنا وماذا جنينا من دمارها؟".