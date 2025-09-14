الأخبار
نتائج الامتحانات الرسمية لشهادتي الامتياز الفني والاجازة الفنية تصدر عند الثالثة بعد ظهر اليوم

أخبار لبنان
2025-09-14 | 07:36
مشاهدات عالية
0min
نتائج الامتحانات الرسمية لشهادتي الامتياز الفني والاجازة الفنية تصدر عند الثالثة بعد ظهر اليوم

أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، أنّ نتائج الامتحانات الرسميّة لشهادتي الامتياز الفني والاجازة الفنية سوف تصدر يوم الاحد الواقع فيه 14 ايلول 2025 عند الساعة الثالثة من بعد الظهر.

ويُمكن للطلاب المُرشّحين عن الشهادة المذكورة آنفًا الاطلاع على نتائجهم عبر الدخول الى أحد الموقعين التاليين:


- Results.vte.gov.lb

- Results.vte-gov.com

أخبار لبنان

الامتحانات

الرسمية

لشهادتي

الامتياز

الفني

والاجازة

الفنية

الثالثة

اليوم

تحقيق في فرنسا بحق ميقاتي
متري: العلاقات اللبنانية السورية دخلت مرحلة جديدة.. ومعالجة ملف المعتقلين تحتاج إلى صيغة قانونية مشتركة
مقالات ذات صلة

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-01

نتائج الامتحانات الرسميّة لشهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني تصدر عند السابعة مساء

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-03

نتائج الامتحانات الرسميّة لشهادة الاجازة الفنية تصدر الاثنين

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-01

نتائج الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة والطلبات الحرة للشهادة المتوسطة ستصدر إبتداءً من الساعة الثالثة

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-29

نتائج البكالوريا الفنية تصدر اليوم ظهرًا...اليكم الروابط

اخترنا لكم
LBCI
أخبار لبنان
14:29

وزير الخارجية بحث مع عراقجي الوضع في لبنان والمنطقة

LBCI
أخبار لبنان
13:53

البطريرك يوحنا العاشر يلتقي مفتي الجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

من الحبر إلى الاحتفال... لوريان لو جور تطفئ شمعتها الـ١٠١ على إيقاع مهرجانها الأول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

ورشة عمل لتطوير كرة السلة اللبنانية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
LBCI
آخر الأخبار
2025-07-10

نتانياهو: نزع السلاح من غزة هو شرط إسرائيل لوقف دائم لإطلاق النار

LBCI
أخبار دولية
2025-08-10

زلزال بقوة 6.19 درجات يهز تركيا

LBCI
أمن وقضاء
09:19

عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليميّ أوقفت مطلوب بجرمي سرقة وتأليف عصابة

LBCI
آخر الأخبار
02:28

القوات الجوية الأوكرانية: أسقطنا 52 مسيرة روسية من بين 58 استهدفت مناطق في البلاد الليلة الماضية

بالفيديو
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

من الحبر إلى الاحتفال... لوريان لو جور تطفئ شمعتها الـ١٠١ على إيقاع مهرجانها الأول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

ورشة عمل لتطوير كرة السلة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الدولة أكبر مستأجر ... فما هو مصير المدارس المستأجرة في ظل قانون الايجارات الجديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

بالفن لا بالدم مستشفى تبنين تشهد بأن الرعاية الصحية بخطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

النفط الروسيّ قضية غش وتزوير وهدر مال عام أمام القضاء اللبنانيّ...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

حرب الطاقة تغيّر موازين العالم… هؤلاء هم الرابحون والخاسرون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

بعد فشل عملية اغتيال قيادة حماس... الإسرائيليون يلخصون التداعيات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

بعد الضربة على قطر... البحث عن صمانات أمن دول المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

من أرامكو إلى قطر… هل ما زالت المظلة الأمنية الأميركية تحمي الخليج؟

الأكثر قراءة
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
02:24

سلام في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل: لا خلاص للبنان من ماضيه الجريح إلا بالمصارحة والمصالحة

LBCI
أخبار لبنان
08:55

تحقيق في فرنسا بحق ميقاتي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:25

باسيل: إذا تم حل ملف السلاح فهل تعود الكهرباء والمياه وهل تعود أموال المودعين؟

LBCI
صحف اليوم
00:06

مصادر "حماس" لـ"الشرق الاوسط": اجتماع يُعقد خلال أيام مع لجنة الحوار للنقاش في ملف تسليم السلاح

LBCI
حال الطقس
04:17

طقس معتاد مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة...

LBCI
أخبار دولية
11:01

أدرعي: القضاء على 11 فردًا داخل مسار نفق تحت الارض في بيت حانون

LBCI
أمن وقضاء
04:30

في جبل لبنان: يسرق ما توفّر له من داخل السيارات بعد كسر زجاجها...

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 14-9-2025

