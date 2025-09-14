نتائج الامتحانات الرسمية لشهادتي الامتياز الفني والاجازة الفنية تصدر عند الثالثة بعد ظهر اليوم

أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، أنّ نتائج الامتحانات الرسميّة لشهادتي الامتياز الفني والاجازة الفنية سوف تصدر يوم الاحد الواقع فيه 14 ايلول 2025 عند الساعة الثالثة من بعد الظهر.ويُمكن للطلاب المُرشّحين عن الشهادة المذكورة آنفًا الاطلاع على نتائجهم عبر الدخول الى أحد الموقعين التاليين: