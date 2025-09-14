متري: العلاقات اللبنانية السورية دخلت مرحلة جديدة.. ومعالجة ملف المعتقلين تحتاج إلى صيغة قانونية مشتركة

أكد نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري أن معالجة ملف المعتقلين تحتاج إلى صيغة قانونية مشتركة مع دمشق.



وقال متري في حديث لـ"تلفزيون سوريا": "بحثنا فكرة إنشاء اتفاقية تعاون قضائي بين لبنان وسوريا لمعالجة ملف المعتقلين".



ولفت الى أن المباحثات بشأن المعتقلين لم تصل بعد إلى مرحلة الأسماء واللوائح



وأشار الى أن 34 اتفاقية بين سوريا ولبنان بحاجة إلى مراجعة وإعادة تقييم.



وقال: "أحرزنا مع سوريا تقدما كبيرا في ملف ضبط الحدود ومكافحة التهريب والجهود تتواصل لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم".



وأكد أن العلاقات اللبنانية السورية دخلت مرحلة جديدة تختلف عن المراحل السابقة، وأن خطاب الرئيس السوري أحمد الشرع الأخير فتح نافذة للتلاقي مع لبنان.