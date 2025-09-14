الأخبار
متري: العلاقات اللبنانية السورية دخلت مرحلة جديدة.. ومعالجة ملف المعتقلين تحتاج إلى صيغة قانونية مشتركة
أخبار لبنان
2025-09-14 | 07:33
متري: العلاقات اللبنانية السورية دخلت مرحلة جديدة.. ومعالجة ملف المعتقلين تحتاج إلى صيغة قانونية مشتركة
أكد نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري أن معالجة ملف المعتقلين تحتاج إلى صيغة قانونية مشتركة مع دمشق.
وقال متري في حديث لـ"تلفزيون سوريا": "بحثنا فكرة إنشاء اتفاقية تعاون قضائي بين لبنان وسوريا لمعالجة ملف المعتقلين".
ولفت الى أن المباحثات بشأن المعتقلين لم تصل بعد إلى مرحلة الأسماء واللوائح
وأشار الى أن 34 اتفاقية بين سوريا ولبنان بحاجة إلى مراجعة وإعادة تقييم.
وقال: "أحرزنا مع سوريا تقدما كبيرا في ملف ضبط الحدود ومكافحة التهريب والجهود تتواصل لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم".
وأكد أن العلاقات اللبنانية السورية دخلت مرحلة جديدة تختلف عن المراحل السابقة، وأن خطاب الرئيس السوري أحمد الشرع الأخير فتح نافذة للتلاقي مع لبنان.
مقالات ذات صلة
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-25
العلاقات اللبنانية - السورية الجديدة أمام أوّل اختبار جدّي
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-25
العلاقات اللبنانية - السورية الجديدة أمام أوّل اختبار جدّي
0
أخبار دولية
2025-07-31
وزارة الخارجية السورية: اللقاء الروسيّ السوريّ خطوة نحو مرحلة جديدة قائمة على احترام السيادة
أخبار دولية
2025-07-31
وزارة الخارجية السورية: اللقاء الروسيّ السوريّ خطوة نحو مرحلة جديدة قائمة على احترام السيادة
0
أخبار لبنان
2025-09-12
متري: فيما تتواصل المحادثات اللبنانية - السورية بروح طيبة تزداد التكهنات
أخبار لبنان
2025-09-12
متري: فيما تتواصل المحادثات اللبنانية - السورية بروح طيبة تزداد التكهنات
0
أمن وقضاء
2025-07-11
الجيش: توقيف 56 سوريا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية
أمن وقضاء
2025-07-11
الجيش: توقيف 56 سوريا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية
0
أخبار لبنان
14:29
وزير الخارجية بحث مع عراقجي الوضع في لبنان والمنطقة
أخبار لبنان
14:29
وزير الخارجية بحث مع عراقجي الوضع في لبنان والمنطقة
0
أخبار لبنان
13:53
البطريرك يوحنا العاشر يلتقي مفتي الجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي
أخبار لبنان
13:53
البطريرك يوحنا العاشر يلتقي مفتي الجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
من الحبر إلى الاحتفال... لوريان لو جور تطفئ شمعتها الـ١٠١ على إيقاع مهرجانها الأول
تقارير نشرة الاخبار
13:50
من الحبر إلى الاحتفال... لوريان لو جور تطفئ شمعتها الـ١٠١ على إيقاع مهرجانها الأول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
ورشة عمل لتطوير كرة السلة اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:48
ورشة عمل لتطوير كرة السلة اللبنانية
0
آخر الأخبار
2025-07-10
نتانياهو: نزع السلاح من غزة هو شرط إسرائيل لوقف دائم لإطلاق النار
آخر الأخبار
2025-07-10
نتانياهو: نزع السلاح من غزة هو شرط إسرائيل لوقف دائم لإطلاق النار
0
أخبار دولية
2025-08-10
زلزال بقوة 6.19 درجات يهز تركيا
أخبار دولية
2025-08-10
زلزال بقوة 6.19 درجات يهز تركيا
0
أمن وقضاء
09:19
عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليميّ أوقفت مطلوب بجرمي سرقة وتأليف عصابة
أمن وقضاء
09:19
عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليميّ أوقفت مطلوب بجرمي سرقة وتأليف عصابة
0
آخر الأخبار
02:28
القوات الجوية الأوكرانية: أسقطنا 52 مسيرة روسية من بين 58 استهدفت مناطق في البلاد الليلة الماضية
آخر الأخبار
02:28
القوات الجوية الأوكرانية: أسقطنا 52 مسيرة روسية من بين 58 استهدفت مناطق في البلاد الليلة الماضية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
من الحبر إلى الاحتفال... لوريان لو جور تطفئ شمعتها الـ١٠١ على إيقاع مهرجانها الأول
تقارير نشرة الاخبار
13:50
من الحبر إلى الاحتفال... لوريان لو جور تطفئ شمعتها الـ١٠١ على إيقاع مهرجانها الأول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
ورشة عمل لتطوير كرة السلة اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:48
ورشة عمل لتطوير كرة السلة اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الدولة أكبر مستأجر ... فما هو مصير المدارس المستأجرة في ظل قانون الايجارات الجديد
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الدولة أكبر مستأجر ... فما هو مصير المدارس المستأجرة في ظل قانون الايجارات الجديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بالفن لا بالدم مستشفى تبنين تشهد بأن الرعاية الصحية بخطر
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بالفن لا بالدم مستشفى تبنين تشهد بأن الرعاية الصحية بخطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
النفط الروسيّ قضية غش وتزوير وهدر مال عام أمام القضاء اللبنانيّ...
تقارير نشرة الاخبار
13:41
النفط الروسيّ قضية غش وتزوير وهدر مال عام أمام القضاء اللبنانيّ...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حرب الطاقة تغيّر موازين العالم… هؤلاء هم الرابحون والخاسرون
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حرب الطاقة تغيّر موازين العالم… هؤلاء هم الرابحون والخاسرون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بعد فشل عملية اغتيال قيادة حماس... الإسرائيليون يلخصون التداعيات
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بعد فشل عملية اغتيال قيادة حماس... الإسرائيليون يلخصون التداعيات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بعد الضربة على قطر... البحث عن صمانات أمن دول المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بعد الضربة على قطر... البحث عن صمانات أمن دول المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
من أرامكو إلى قطر… هل ما زالت المظلة الأمنية الأميركية تحمي الخليج؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
من أرامكو إلى قطر… هل ما زالت المظلة الأمنية الأميركية تحمي الخليج؟
1
أخبار لبنان
02:24
سلام في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل: لا خلاص للبنان من ماضيه الجريح إلا بالمصارحة والمصالحة
أخبار لبنان
02:24
سلام في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل: لا خلاص للبنان من ماضيه الجريح إلا بالمصارحة والمصالحة
2
أخبار لبنان
08:55
تحقيق في فرنسا بحق ميقاتي
أخبار لبنان
08:55
تحقيق في فرنسا بحق ميقاتي
3
تقارير نشرة الاخبار
16:25
باسيل: إذا تم حل ملف السلاح فهل تعود الكهرباء والمياه وهل تعود أموال المودعين؟
تقارير نشرة الاخبار
16:25
باسيل: إذا تم حل ملف السلاح فهل تعود الكهرباء والمياه وهل تعود أموال المودعين؟
4
صحف اليوم
00:06
مصادر "حماس" لـ"الشرق الاوسط": اجتماع يُعقد خلال أيام مع لجنة الحوار للنقاش في ملف تسليم السلاح
صحف اليوم
00:06
مصادر "حماس" لـ"الشرق الاوسط": اجتماع يُعقد خلال أيام مع لجنة الحوار للنقاش في ملف تسليم السلاح
5
حال الطقس
04:17
طقس معتاد مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة...
حال الطقس
04:17
طقس معتاد مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة...
6
أخبار دولية
11:01
أدرعي: القضاء على 11 فردًا داخل مسار نفق تحت الارض في بيت حانون
أخبار دولية
11:01
أدرعي: القضاء على 11 فردًا داخل مسار نفق تحت الارض في بيت حانون
7
أمن وقضاء
04:30
في جبل لبنان: يسرق ما توفّر له من داخل السيارات بعد كسر زجاجها...
أمن وقضاء
04:30
في جبل لبنان: يسرق ما توفّر له من داخل السيارات بعد كسر زجاجها...
8
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 14-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 14-9-2025
