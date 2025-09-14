نديم الجميّل: ما زرعه بشير في القلوب يُرى مفعوله اليوم

أكّد النائب نديم الجميّل أنّ "ما زرعه بشير في القلوب يُرى مفعوله اليوم: لا مشروع التوطين نجح، ولا طريق القدس مرّت في جونية، ولا الأشرفية ركعت".



وأكد في الذكرى الـ43 لاغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميّل رفضه المطلق لأي سلاح خارج الشرعية اللبنانية، قائلًا: "لا يمكننا أن نقبل بأي سلاح مهما كان مصدره، ولن نقبل بالتساهل معه أو الجلوس معه. هناك دولة ستقوم، وانتهينا من كل كلمات تدوير الزوايا".



وأضاف: "من يخاف من مفهوم الدولة لا يفهم ما هي، ومن يعيرنا بتاريخنا فليعد حساباته، فإن اضطررنا فإننا بكل فخر نعيد التاريخ".



وشدد على ضرورة تثبيت هوية لبنان ومساحته كاملة، قائلاً: "هدفنا حماية لبنان ووجوده، وتكريس الـ10452 كلم² كمساحة حرية وأمن."



وطالب "بترسيم الحدود مع إسرائيل"، مؤكداً: "نريد ترسيم حدودنا مع إسرائيل، ولن نرضى أن نكون خارج الإجماع العربي ومصلحة لبنان العليا".