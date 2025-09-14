وزارة الصحة: شهيد بغارة اسرائيلية في جنوب لبنان

استُشهد شخص بغارة اسرائيلية في جنوب لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة.



وقالت وزارة الصحة في بيان إنّ "الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة برج قلاويه أدت إلى سقوط شهيد".