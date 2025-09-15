الرئيس عون غادر إلى قطر لترؤس وفد لبنان إلى مؤتمر القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة

غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مطار رفيق الحريري الدولي في التاسعة قبل ظهر اليوم الاثنين متوجهًا إلى دولة قطر ليترأس وفد لبنان إلى مؤتمر القمة العربية الإسلامية الطارئة للبحث في الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر.



ويضم الوفد الرسمي المرافق للرئيس عون وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وسفيرة لبنان لدى قطر السيدة فرح بري ومندوب لبنان الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير علي الحلبي.



ومن المقرر أن يلقي الرئيس عون كلمة لبنان في المؤتمر الذي يفتتح بعد ظهر اليوم في الدوحة.



