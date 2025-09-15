البستاني: قرار إقفال مكتب الضمان الاجتماعي في الشوف خطأ يجب العودة عنه

أكد النائب فريد البستاني على حسابه على منصة "إكس" أنّ قرار إقفال مكتب الضمان الاجتماعي في الشوف مستهجن.وأشار الى أن هذا القرار يشكل حرماناً من خدمات أساسية وضرورية للمستفيدين.وسأل: "هل يُعقل ان يأتي قرار إقفال مركز مهم في زمن يُجمع فيه الللبنانيون أن اللامركزية الإدارية تشكّل طريقة فعّالة وعصريّة لإدارة شؤون البلاد؟"وأعلن أنه سيتابع هذا الملف مع الجهات المعنية حتى التراجع عنه وضمان تسهيل حياة الشوفيين.