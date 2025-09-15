البستاني: قرار إقفال مكتب الضمان الاجتماعي في الشوف خطأ يجب العودة عنه

إنّ قرار إقفال مكتب الضمان الاجتماعي في الشوف مستهجن ومرفوض لما يشكّله من حرمان لأهلنا من خدمات أساسية وضرورية.
هل يُعقل ان يأتي قرار إقفال مركز مهم في زمن يُجمع فيه الللبنانيون ان اللامركزية الإدارية تشكّل طريقة فعّالة وعصريّة لإدارة شؤون البلاد.
إن هذا القرار غير مقبول… pic.twitter.com/CrDg8URCls
— Dr. Farid Boustany (@FaridBoustany) September 10, 2025
