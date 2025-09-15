لقاء بين رجي ونظيره القطري...

التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في الدوحة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، وعبّر له عن تضامن لبنان مع دولة قطر الشقيقة واستنكاره للعدوان الاسرائيلي والاعتداء على سيادتها.



وشكر رجي نظيره القطري على وقوف قطر الدائم إلى جانب لبنان ومؤسساته ومساعدتها للجيش اللبناني وإعرابها عن لعب دور في دعم قطاع الطاقة فيه.



بدوره، ثمّن الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني عالياً موقف لبنان وتضامنه مع قطر. وأكد أن دولته ستبقى إلى جانب بلاد الأرز كما كانت دائما.