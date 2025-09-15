الجميل: آن الأوان لكشف مصير بطرس خوند وإنهاء آلام عائلته ورفاقه

كتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عبر منصة "اكس": "٣٣ عامًا على اختفاء رفيقنا بطرس خوند في السجون السورية. اليوم، بعد سقوط نظام الأسد والتحولات في لبنان وسوريا، آن الأوان لكشف مصيره وانهاء آلام عائلته ورفاقه".