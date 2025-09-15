الأخبار
الرئيس عون في الدوحة لترؤس وفد لبنان الى القمة العربية الإسلامية الطارئة

أخبار لبنان
2025-09-15 | 05:19
الرئيس عون في الدوحة لترؤس وفد لبنان الى القمة العربية الإسلامية الطارئة
الرئيس عون في الدوحة لترؤس وفد لبنان الى القمة العربية الإسلامية الطارئة

وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى مطار حمد الدولي في الدوحة لترؤس وفد لبنان إلى مؤتمر القمة العربية الإسلامية الطارئة للبحث في العدوان الاسرائيلي على قطر.

وكان في استقبال الرئيس عون نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الثقافة عبد الرحمن بن حمد وعدد من المسؤولين القطريين، ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وسفيرة لبنان لدى قطر فرح بري ومندوب لبنان الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير علي الحلبي. 

وبعد استراحة قصيرة في صالة الشرف الأميرية، انتقل الرئيس عون والوفد المرافق إلى مقر المؤتمر في فندق شيراتون.

ويضم الوفد الرسمي المرافق للرئيس عون، إلى الوزير رجي، المستشار الخاص لرئيس الجمهورية العميد اندره رحال، والسفيرة بري والسفير الحلبي والمدير العام للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية نبيل شديد ومدير الإعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا.

أخبار لبنان

جوزاف عون

الدوحة

لبنان

القمة العربية الإسلامية

LBCI
أخبار لبنان
02:07

الرئيس عون غادر إلى قطر لترؤس وفد لبنان إلى مؤتمر القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة

LBCI
آخر الأخبار
04:58

وصول رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة

LBCI
آخر الأخبار
06:30

وكالة الأنباء القطرية: الرئيس الإيراني يصل الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة

LBCI
آخر الأخبار
11:15

الرئيس الفلسطينيّ يصل إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث الهجوم الاسرائيليّ على قطر

LBCI
أخبار لبنان
07:19

سلسلة لقاءات لسلام في السراي...

LBCI
أخبار لبنان
07:09

الرئيس عون زار أمير قطر مديناً الاعتداء الإسرائيلي: لبنان يتضامن مع الدوحة

LBCI
أخبار لبنان
06:44

"سيدة الجبل": مرحلة جديدة تتطلب منا جميعًا مقاربة وطنية للأوضاع وللعلاقات بين القوى السياسية

LBCI
أخبار لبنان
05:54

تمديد مهلة التقدم بطلبات الترشيح لعضوية مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

LBCI
فنّ
2025-09-11

ورد الخال تحتفل بعيد ميلادها: "العمر مش رقم"

LBCI
آخر الأخبار
06:48

وزير الخارجية الأميركي من القدس: يجب أن ينتهي وجود حماس ككيان مسلح يمكن أن يهدد السلام والأمن في المنطقة

LBCI
موضة وجمال
2025-05-31

ياسمينا زيتون تستذكر لحظات مشاركتها في مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2024 (صور)

LBCI
منوعات
2025-08-22

عمره أكثر من 6 آلاف سنة... اكتشاف مروع يذهل الخبراء في فرنسا

LBCI
أخبار دولية
02:23

قمة عربية-إسلامية في الدوحة للبحث في الرد على الهجوم الإسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
00:49

ترامب يدعو إسرائيل إلى الحذر بعد الهجوم الذي شنته على قطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

من الحبر إلى الاحتفال... لوريان لو جور تطفئ شمعتها الـ١٠١ على إيقاع مهرجانها الأول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

ورشة عمل لتطوير كرة السلة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الدولة أكبر مستأجر ... فما هو مصير المدارس المستأجرة في ظل قانون الايجارات الجديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

بالفن لا بالدم مستشفى تبنين تشهد بأن الرعاية الصحية بخطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

النفط الروسيّ قضية غش وتزوير وهدر مال عام أمام القضاء اللبنانيّ...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

حرب الطاقة تغيّر موازين العالم… هؤلاء هم الرابحون والخاسرون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

بعد فشل عملية اغتيال قيادة حماس... الإسرائيليون يلخصون التداعيات

LBCI
أمن وقضاء
02:09

أدرعي: قضينا أمس على عنصر في "حزب الله" في النبطية

LBCI
أمن وقضاء
03:35

وزير الداخلية: إحباط عملية تهريب 6 مليون و500 ألف حبة كبتاغون و700 كلغ من الحشيشة

LBCI
حال الطقس
04:02

طقس أشبه بالخريفي بين الثلاثاء والأربعاء... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
08:55

تحقيق في فرنسا بحق ميقاتي

LBCI
اسرار
23:46

أسرار الصحف 15-09-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

النفط الروسيّ قضية غش وتزوير وهدر مال عام أمام القضاء اللبنانيّ...

LBCI
أخبار لبنان
05:07

لقاء بين رجي ونظيره القطري...

LBCI
آخر الأخبار
00:03

إحصاءات غرفة التحكم المروري: 4 قتلى و14 جريحًا في 10 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

