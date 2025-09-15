الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابتسم أيها الجنرال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لجنة الصحة ناقشت اقتراحات قوانين تتعلق بضوابط مهنة العلاج الفيزيائي وتصنيع الدواء وعدالة تعويضات الاطباء

أخبار لبنان
2025-09-15 | 10:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لجنة الصحة ناقشت اقتراحات قوانين تتعلق بضوابط مهنة العلاج الفيزيائي وتصنيع الدواء وعدالة تعويضات الاطباء
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لجنة الصحة ناقشت اقتراحات قوانين تتعلق بضوابط مهنة العلاج الفيزيائي وتصنيع الدواء وعدالة تعويضات الاطباء

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية جلسة اليوم، برئاسة النائب بلال عبدالله، وحضور الاعضاء وممثلين عن الادارات المعنية.

وقال عبدالله بعد الجلسة: "اجتمعت لجنة الصحة اليوم وعلى جدول أعمالها اربعة بنود، الاول تمت مناقشته بوجود ممثلين عن وزارة الصحة ونقابة المعالجين الفيزيائيين ونقابة أطباء بيروت ونقابة أطباء طرابلس، وجرت قراءة أولية للاقتراح المقدم من الزميل جورج عقيص ووضعت ملاحظات على هذا الموضوع ترتبط بأداء المهنة وضوابطها والترخيص للمراكز وعدة أمور اخرى إضافية، وتمت مناقشتها وسجلت الملاحظات ووضعنا لانفسنا مهلة أسبوعين مع وزارة الصحة لكي تقوم بعمل تقني بالتنسيق مع النقابات لوضع الضوابط التي تحدثنا عنها، على أمل ان نقر هذا الاقتراح في الاجتماع المقبل بعد اسبوعين. وكلجنة نحرص على ان يكون هناك بدل معقول للمعالج الفيزيائي".

اضاف: "البند الثاني هو اقتراح قانون مقدم من الزملاء قاسم هاشم، فادي علامة وحيدر ناصر، ويرتبط بالسماح لنقباء الأطباء بالترشح لولاية ثانية، فتم تقييم الاقتراح من كل الجوانب وكان رأي اللجنة جميعا ورأي النقابات بعدم الموافقة على هذا الاقتراح".

وتابع: "اما البند الثالث فهو اقتراح قانون مقدم مني شخصيا ويرتبط بمزاولة مهنة الصيدلة وتعديل بعض القوانين، والهدف  هو السماح للمصانع اللبنانية بأن تصنع للمستثمر الخارجي ضمن ضوابط، وهذا معمول به في كثير من دول العالم. هذا الاقتراح مرتبط بأن نستفيد من المؤسسات المصنعة للدواء. وتم التوافق على ان يناقش هذا الموضوع في وزارة الصحة وندرسه بعد اسبوعين".

وختم: "اما البند الرابع الذي نوقش فهو تحقيق العدالة للأطباء وأطباء الاسنان بالنسبة لتعاونية موظفي الدولة، ولم نصل بعد إلى صيغة نهائية تؤمن العدالة لهم، وهو مقدم من الزميل جيمي جبور. وتوصلنا اليوم إلى صيغة بأن نحاول اعطاء صفة العدالة لهؤلاء لانهم ظلموا بالنسبة لتعويضاتهم ولم تكن شيئا بعد ان انهوا خدماتهم".

أخبار لبنان

الصحة

ناقشت

اقتراحات

قوانين

تتعلق

بضوابط

العلاج

الفيزيائي

وتصنيع

الدواء

وعدالة

تعويضات

الاطباء

LBCI التالي
عون في قطر: لعمل عربي يتجاوز الإدانة ومطالب لبنان في صلب الإهتمام (اللواء)
نديم الجميّل: ما زرعه بشير في القلوب يُرى مفعوله اليوم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-07-31

مجلس النواب أعاد إقتراح القانون المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة الى لجنة الصحة النيابية

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-01

تأجيل البت باقتراح قانون مهنة مزاولة المهنة وإقرار تمكين البلديات معدلا

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-29

لجنة الإدارة إطلعت على تقرير اللجنة الفرعية بشأن إقتراح قانون الإعلام وتستكمل النقاش في جلسة لاحقة

LBCI
آخر الأخبار
04:39

بدء جلسة لجنة المال والموازنة للبحث في تسوية تعويضات الضمان ومصير الفارين من قوى الأمن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

موت متنقل على الطرقات والمسؤولون يختلفون على الصلاحيات القانونية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

دفع الضرائب بواسطة البطاقات المصرفية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

السفينة هاوك 3: شبهة تزوير مستندات واثراء غير مشروع ومحاولة هروب من لبنان

LBCI
أمن وقضاء
13:08

أمن الدولة اوقفت مطلوبًا بتهمة الإتجار بالمخدرات والأسلحة في النبطية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:04

قرار الدفاع الخليجي ومباحثات واشنطن... دلالات وتداعيات على القمة العربية الإسلامية

LBCI
آخر الأخبار
13:44

موقع أكسيوس: نتنياهو تحدث إلى ترامب قبل قصف إسرائيل لقطر

LBCI
أخبار لبنان
00:19

عون يوجه ثلاث رسائل في كلمته في قمة الدوحة (الأنباء الكويتية)

LBCI
حال الطقس
2025-09-14

طقس معتاد مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

موت متنقل على الطرقات والمسؤولون يختلفون على الصلاحيات القانونية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

دفع الضرائب بواسطة البطاقات المصرفية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

السفينة هاوك 3: شبهة تزوير مستندات واثراء غير مشروع ومحاولة هروب من لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:04

قرار الدفاع الخليجي ومباحثات واشنطن... دلالات وتداعيات على القمة العربية الإسلامية

LBCI
أخبار دولية
13:00

القمة العربية الإسلامية في قطر: إدانات بلا قرارات حاسمة ولقاءات ثنائية تطغى على المشهد

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 15-09-2025

LBCI
أخبار دولية
07:42

روبيو يعد بتقديم "دعم ثابت" لإسرائيل في أهدافها في غزة

LBCI
أخبار دولية
07:22

نتنياهو: زيارة روبيو "رسالة واضحة" بوقوف واشنطن إلى جانب إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
07:19

سلسلة لقاءات لسلام في السراي...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
02:09

أدرعي: قضينا أمس على عنصر في "حزب الله" في النبطية

LBCI
أخبار لبنان
12:12

معلومات الـLBCI: مباحثات بين الرئيس عون والرئيس السوريّ واتفاق على اجتماع وزراء خارجية البلدين لوضع تصور عن العلاقات

LBCI
حال الطقس
04:02

طقس أشبه بالخريفي بين الثلاثاء والأربعاء... هذه التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
03:35

وزير الداخلية: إحباط عملية تهريب 6 مليون و500 ألف حبة كبتاغون و700 كلغ من الحشيشة

LBCI
أمن وقضاء
10:50

تدابير سير صباح يوم غد على الطريق الممتدّ من الصيّاد حتى حاجز الجيش على جسر “عماد مغنيّة” بسبب أعمال تعبيد

LBCI
آخر الأخبار
07:35

كنعان بعد لجنة المال: أقرينا قانون اعتبار العناصر الفارين من قوى الأمن الداخلي منذ ٢٠١٩ بحكم المطرودين من الخدمة معدلاً

LBCI
اسرار
23:46

أسرار الصحف 15-09-2025

LBCI
خبر عاجل
09:07

أمير دولة قطر: في لبنان يواجه قبول الحكومة اللبنانية بورقة أميركية بالقصف والاغتيالات وتسعى إسرائيل الى الزج به في حرب أهلية لوقف اعتداءاتها عليه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More