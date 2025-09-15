الرئيس عون: الصورة بعد عدوانِ الدوحة باتت واضحةً والمطلوب رد عليها بالوضوحِ نفسِه

أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون أنّ الصورةَ بعد عدوانِ الدوحة، باتت واضحةً جلية وأنّ التحدي المطلوبَ ردًا عليها، يجب أن يكونَ بالوضوحِ نفسِه.



وقال، في مؤتمر القمة العربية الإسلامية في قطر: "نحن بعد أيامٍ على موعدٍ مع الجمعيةِ العمومية للأممِ المتحدة في نيويورك. حيثُ يلتئمُ كلُ العالمِ الساعي إلى السلام".



وأضاف: "فلنذهبْ إلى هناك بموقفٍ موحّد، يجسّدُه سؤالٌ واحد: هل تريد حكومة إسرائيل، أي سلام دائم عادل في منطقتنا"؟



ولفت عون إلى أنّه إذا كان الجواب نعم، "فنحن جاهزون وفقًا لمبادرة السلام العربية التي طرحتها المملكة العربية السعودية الشقيقة في قمة بيروت عام 2002 من خلال اعتراف دول عديدة بدولة فلسطين".



كما لفت إلى أنّه "إذا كان الجوابُ لا، أو نصفَ جوابٍ أو لا جواب، فنحن أيضًا راضون. فندركَ عندها حقيقةَ الأمرِ الواقع. ونبني عليه المقتضى".



وشدد عون على أنّ المستهدف الحقيقيّ في العداون الأخير على الدوحةِ لم يكنْ مجموعةَ أشخاص، بل مفهومُ الوساطةِ ومبدأُ الحلولِ بالحوار.



كما شدد على أنّ هدف الإعتداء لم يكنْ محاولةَ اغتيالِ مفاوضين، بل تصفيةُ فكرةِ التفاوضِ نفسِها.



وقال: "لذلك اختاروا دولةَ قَطَر الشقيقة موقعاً للاعتداء، لأنها ليست مجرّدَ قُطرٍ، بل قاطرةُ حوارٍ ولقاءٍ وسلام".



وأضاف: "نعرفُ جميعًا أنّ نُذُراً من ذلك السلوك، نعيشُها كلَ يوم، بضربِ الأطفالِ الجياعِ في غزة وقصفِ المدنيين العُزّل في سوريا واستهدافِ الأبرياءِ في لبنان".



واعتبر أنّ الرسالةَ عبرَ الاعتداءِ على قَطر، كانت أكثرَ وضوحاً وسُفورًا.