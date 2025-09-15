الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابتسم أيها الجنرال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لجنة المال تعقد الأربعاء جلسة لاقرار تمكين البلديات رفع النفايات ..كنعان: أقررنا فسخ عقود الفارين من قوى الأمن

أخبار لبنان
2025-09-15 | 10:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لجنة المال تعقد الأربعاء جلسة لاقرار تمكين البلديات رفع النفايات ..كنعان: أقررنا فسخ عقود الفارين من قوى الأمن
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
لجنة المال تعقد الأربعاء جلسة لاقرار تمكين البلديات رفع النفايات ..كنعان: أقررنا فسخ عقود الفارين من قوى الأمن

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر والنواب: علي فايض، ، آلان عون، أيوب حميد، سيزار أبي خليل، مارك ضو، رازي الحاج، غادة ايوب، غسان حاصباني، فراس حمدان، حسن فضل الله، غازي زعيتر، جهاد الصمد ، جان طالوزيان، جميل السيد، ابراهيم منيمنة، نجاة عون صليبا، حليمة قعقور، راجي السعد.

كما حضر ممثل قيادة الجيش العميد الركن علاء أبو ابراهيم، ممثل قيادة الجيش العقيد الإداري عميد الأشقر، رئيس شعبة شؤون العديد في قوى الأمن العميد أنور حمية، رئيس شعبة العديد في الأمن الداخلي العميد حسين عسيران، ممثل وزير الدفاع العميد الركن زاهر صوما،  رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان للتجارة نبيل فهد، مديرة المحاسبة في وزارة المال رجاء الشريف، المدير المالي في الضمان الاجتماعي شوقي بو ناصيف.

كنعان

وبعد الجلسة قال كنعان "جدول أعمال جلسة اليوم كان من 4 بنود، تم اقرار 3 منها، واعطينا مهلة بما يتعلّق بالرابع المتعلّق بتعويض نهاية الخدمة، للإثنين المقبل، لبلورة ملاحظات كافة الأطراف حول الاقتراح المقدم من النائب فيصل كرامي وانضاج الحل واقرار صيغة مقبولة تخدم العامل والموظف الذي حقوقه بمهب الريح، بغياب تشريع واضح تنظم حالة الفوضى بعد الانهيار المالي الذي أوصل الى انهيار سعر الصرف، ولا قيمة لمؤونات الشركات الخاصة، وأموال الضمان الاجتماعي في المصارف باتت دفترية واسمية. وسنكون متوازنين ليبقى لدينا اقتصاد وقطاع خاص وموظفين وعمال ودولة تقوم بواجباتها مع ناسها ومواطنيها".

وتابع كنعان "أما بالنسبة الى اقتراح قانون من النائب ابراهيم منيمنة لخلق صيغة قانونية عادلة للفارين من قوى الأمن الداخلي بالفترة المحددة بغياب مجلس القيادة والامتناع عن التسريح والقائمة على اعتبار عقودهم بحكم المفسوخة وقد اقر القانون معدلاً مع الأخذ بالاعتبار هذه الاعتبارات. وقد تم الوقوف عند رأي قيادة الجيش والأسلاك العسكرية الأخرى. وتبيّن ان لا مشكلة مشابهة لديهم بعد التحويل على القضاء المختص وتطبيق القوانين. كما جرى اعتماد بعض الحقوق الواجبة للعناصر المعنية بالقانون والتي تصل إلى 50% من من الرواتب والتعويضات المستحقة".

وبالنسبة الى مشروع قانون براءات الاختراع، فقال "من المفترض دخول لبنان بمعاهدة دولية لتطوير عملية القبول ببراءات الاختراع، تدخل فيها 152 دولة. وكان من المفترض الغاء معاهدة سابقة لا قيمة عملية لها، واقرار اتفاقية جديدة اقريناها واصبحت اليوم حاضرة للبت في الهيئة العامة، لضمان القطاع الهام من براءات الاختراع وكيفية العمل به وفقاً للمعايير الدولية".

أضاف " أما بالنسبة الى دفع الضرائب والازدواج الضريبي بين لبنان وجمهورية السودان، فقد تم اقرار مشروع القانون القاضي الى الغاء المعاهدة السابقة التي تعود الى العام 2004".

وأشار كنعان الى أن اللجنة ستعقد جلسة الأربعاء المقبل لتمكين البلديات من استيفاء رسم بسيط لأكلاف رفع النفايات، وتعديل قانون تبييض الأموال وتهريبها عبر الحدود".

أخبار لبنان

المال

الأربعاء

لاقرار

تمكين

البلديات

النفايات

..كنعان:

أقررنا

الفارين

الأمن

LBCI التالي
عون في قطر: لعمل عربي يتجاوز الإدانة ومطالب لبنان في صلب الإهتمام (اللواء)
نديم الجميّل: ما زرعه بشير في القلوب يُرى مفعوله اليوم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:39

بدء جلسة لجنة المال والموازنة للبحث في تسوية تعويضات الضمان ومصير الفارين من قوى الأمن

LBCI
آخر الأخبار
07:35

كنعان بعد لجنة المال: أقرينا قانون اعتبار العناصر الفارين من قوى الأمن الداخلي منذ ٢٠١٩ بحكم المطرودين من الخدمة معدلاً

LBCI
خبر عاجل
2025-07-28

كنعان يعلن اقرار قانون إصلاح المصارف في لجنة المال والموازنة بعد جلسة دامت ٦ ساعات

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-24

كنعان بعد جلسة لجنة المال: إستكمال النقاش غدًا ببند صندوق القضاة وتعويضات نهاية الخدمة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

موت متنقل على الطرقات والمسؤولون يختلفون على الصلاحيات القانونية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

دفع الضرائب بواسطة البطاقات المصرفية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

السفينة هاوك 3: شبهة تزوير مستندات واثراء غير مشروع ومحاولة هروب من لبنان

LBCI
أمن وقضاء
13:08

أمن الدولة اوقفت مطلوبًا بتهمة الإتجار بالمخدرات والأسلحة في النبطية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:04

قرار الدفاع الخليجي ومباحثات واشنطن... دلالات وتداعيات على القمة العربية الإسلامية

LBCI
آخر الأخبار
13:44

موقع أكسيوس: نتنياهو تحدث إلى ترامب قبل قصف إسرائيل لقطر

LBCI
أخبار لبنان
00:19

عون يوجه ثلاث رسائل في كلمته في قمة الدوحة (الأنباء الكويتية)

LBCI
حال الطقس
2025-09-14

طقس معتاد مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

موت متنقل على الطرقات والمسؤولون يختلفون على الصلاحيات القانونية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

دفع الضرائب بواسطة البطاقات المصرفية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

السفينة هاوك 3: شبهة تزوير مستندات واثراء غير مشروع ومحاولة هروب من لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:04

قرار الدفاع الخليجي ومباحثات واشنطن... دلالات وتداعيات على القمة العربية الإسلامية

LBCI
أخبار دولية
13:00

القمة العربية الإسلامية في قطر: إدانات بلا قرارات حاسمة ولقاءات ثنائية تطغى على المشهد

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 15-09-2025

LBCI
أخبار دولية
07:42

روبيو يعد بتقديم "دعم ثابت" لإسرائيل في أهدافها في غزة

LBCI
أخبار دولية
07:22

نتنياهو: زيارة روبيو "رسالة واضحة" بوقوف واشنطن إلى جانب إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
07:19

سلسلة لقاءات لسلام في السراي...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
02:09

أدرعي: قضينا أمس على عنصر في "حزب الله" في النبطية

LBCI
أخبار لبنان
12:12

معلومات الـLBCI: مباحثات بين الرئيس عون والرئيس السوريّ واتفاق على اجتماع وزراء خارجية البلدين لوضع تصور عن العلاقات

LBCI
حال الطقس
04:02

طقس أشبه بالخريفي بين الثلاثاء والأربعاء... هذه التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
03:35

وزير الداخلية: إحباط عملية تهريب 6 مليون و500 ألف حبة كبتاغون و700 كلغ من الحشيشة

LBCI
أمن وقضاء
10:50

تدابير سير صباح يوم غد على الطريق الممتدّ من الصيّاد حتى حاجز الجيش على جسر “عماد مغنيّة” بسبب أعمال تعبيد

LBCI
آخر الأخبار
07:35

كنعان بعد لجنة المال: أقرينا قانون اعتبار العناصر الفارين من قوى الأمن الداخلي منذ ٢٠١٩ بحكم المطرودين من الخدمة معدلاً

LBCI
اسرار
23:46

أسرار الصحف 15-09-2025

LBCI
خبر عاجل
09:07

أمير دولة قطر: في لبنان يواجه قبول الحكومة اللبنانية بورقة أميركية بالقصف والاغتيالات وتسعى إسرائيل الى الزج به في حرب أهلية لوقف اعتداءاتها عليه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More