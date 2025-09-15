لقاء جمع العاهل الأردنيّ بالرئيس عون: شكر على دعم الجيش اللبنانيّ

التقى الرئيس جوزاف عون العاهل الأردنيّ الملك عبدالله الثاني بن الحسين على هامش أعمال القمة العربية–الإسلامية في قطر.



وأعرب عن شكره للدعم الذي تقدمه الأردن للبنان في المحافل الإقليمية والدولية، وللمساعدات التي توفرها للجيش اللبنانيّ.