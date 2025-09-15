وزير الداخلية عرض مع دمشقية وكلاوس أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والتقى شقير

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني السفير رامز دمشقية ومديرة شؤون "الأونروا" في لبنان دوروثي كلاوس، حيث تم البحث في أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.



كما عرض مع الوزير السابق محمد شقير الأوضاع العامة.



وكذلك، استقبل رئيس بلدية العيشية مارسيل عون، وتم التداول في شؤون البلدة وحاجات أهلها.